Mujer insulta a pareja de lesbianas por besarse en metro de Barcelona

Una pareja de lesbianas fue atacada con insultos por una mujer española luego de que se dieran un beso al interior de un bagón del metro de Barcelona.

El video muestra el momento en el que la mujer recrimina a las dos chicas que se hayan besado en público. Una de las involucradas es quien graba la acción, que ahora se ha vuelto viral en las redes sociales.

La pasajera comenta, en reiteradas ocasiones, que el beso de la pareja gay está mal y que deben de respetar a las personas que consideran eso como un atentado, por no estar de acuerdo con ese tipo de uniones.

"Me dais asco. Yo también tengo un hermano maricón y no se come la boca delante de mí porque me da asco y me tiene respeto", declara; al mismo tiempo que amenaza con quitarles el celular para que no sigan grabándola.

"Me como la boca con quien me da la gana", responde una de las chicas.

La mujer, elevando su tono de voz, refuta: "tú tienes que tener respeto por mí. Porque si yo tengo respeto por ustedes, tienes que tener respeto por mí". "Pero no lo tienes", refuta la pareja. "¡No lo tengo porque se están comiendo la boca!", exclama la mujer mientras otros pasajeros observan la escena.

La situación sube de tono cuando la quejosa busca arrebatar el aparato electrónico a su propietaria, al tiempo que lanza una serie de insultos y asegura que no se bajará del tren, ante los reclamos de otros usuarios.

Más tarde, la mujer grabó un video en el que dio a conocer su versión de los hechos. En él, aseguró que su queja no fue por el beso, sino por la intensidad de este frente a los niños. "Era muy feo. Para esas cosas mejor te vas a un hotel".

"A mí no me gusta, me da asco, pero no de ti, sino de todo el mundo; como si es hombre-hombre, mujer-mujer, o si es mujer-hombre", indicó.

Señaló que su molestia se incrementó cuando comenzó a ser grabada.

El video ha sido objeto de señanalamientos por varios usuarios de las redes sociales que consideran al ataque como homófobo, en el contexto del mes del orgullo de la comunidad LGBT+.

