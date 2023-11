Milei: "Hoy comienza la reestructuración de Argentina"

"Hoy comienza la reestructuración de Argentina", dijo el economista de ultraderecha Javier Milei luego de consagrarse ganador del balotaje presidencial.

Milei, líder de La Libertad Avanza, asumirá el 10 de diciembre el cargo de presidente de Argentina, en un golpe al peronismo y en medio de un creciente descontento ante una inflación galopante y el incremento de la pobreza.

"Comienza el fin de la decadencia, damos vuelta de página... quiero un gobierno que cumpla sus compromisos, que respete a la propiedad privada y el comercio libre. Basta del modelo empobrecedor", afirmó ante sus seguidores en el comando de la campaña donde recibió los resultados de la elección.

Según el recuento preliminar Milei obtenía 55,69% de los votos mientras que Massa, de la Unión por la Patria, alcanzaba 44,30%, con más de 99% de los votos contabilizados.

El triunfo del economista ultraliberal marca un viraje hacia la derecha más radicalizada y el fin en el poder —al menos de manera temporal— del peronismo, el movimiento populista que mayoritariamente ha gobernado al país en las últimas dos décadas.

Te puede interesar: Javier Milei se impuso en las elecciones de Argentina 2023

En tanto, Massa, un peronista moderado que es el actual ministro de Economía, admitió su derrota antes de que las autoridades dieran a conocer un avance del conteo.

"Los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Milei para felicitarlo porque es el presidente que la gran mayoría eligió para los próximos cuatro años", dijo Massa a sus seguidores en su comando de campaña.

Milei, que se autodescribe como anarco-capitalista, ha dicho que sacudirá al país de manera radical y entre sus propuestas están la desaparición del Banco Central y la dolarización de la economía.

"La situación de Argentina es crítica, los cambios son drásticos, no hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza, para medias tintas", sostuvo Milei entre los vítores de sus simpatizantes.

Milei, que entró a la escena política hace escasos dos años y carece de experiencia en la gestión pública, ha dicho que convocará a un plebiscito popular para derogar la ley que legalizó el aborto, desregulará el mercado legal de armas y aplicará aranceles a la salud y la educación pública.

Massa afirmó que "le hemos planteado al presidente electo y al presidente de la nación (Alberto Fernández) mañana mismo poner en marcha un mecanismo de transición para que los argentinos no tengan dudas ni incertidumbre respecto al normal funcionamiento político, económico e institucional".

Más de 35 millones de argentinos fueron convocados a votar en el balotaje en un contexto de agudo deterioro económico y social. La inflación de 142,7% interanual empeoró los niveles de pobreza, los casos de inseguridad son constantes y el sistema político es escenario de permanentes escándalos de corrupción.

"Lo que se está expresando en las urnas es el hartazgo, el cansancio, el voto castigo de la gran mayoría de los argentinos", dijo a The Associated Press Lucas Romero, de la consultora Synopsis.

Agregó que "a pesar de todos los errores de campaña de Milei, a pesar de todas sus particularidades que generan dudas, inquietudes, y a pesar de no tener capacidad de garantizar fortaleza política para ejecutar su programa, se impuso la demanda de cambio".

Mariel Fornoni, de Management & Fit, afirmó en tanto que el gran desafío del economista es la gobernabilidad porque "tiene tres intendentes, no tiene ningún gobernador y 35 diputados y ocho senadores" en el Parlamento, lo que le obligará a llegar a acuerdos con otras fuerzas.

Según Fornoni, "el segundo desafío es la estabilidad emocional para liderar todo un país cuando no ha ejercido liderazgos previos, como una cámara de legisladores, una provincia o una empresa".

Líderes y figuras mundiales reaccionan al triunfo de Milei

Algunos líderes y figuras mundiales comenzaron a reaccionar en la red social X tras el triunfo de Milei, algunos con felicitaciones, aunque también hubo lamentos.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva deseó suerte y éxito al nuevo gobierno y felicitó a las instituciones argentinas por el proceso electoral. "Brasil siempre estará disponible para trabajar con nuestros hermanos argentinos".

El multimillonario Elon Musk consideró que a Argentina le espera "la prosperidad", según un mensaje que puso en X.

Pero el presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, señaló en su cuenta de X que la sociedad en Argentina decidió que ganara "la extrema derecha" y consideró que era un momento "triste para América Latina y ya veremos… el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad".

Milei también recibió las felicitaciones del embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Marc R. Stanley, quien expresó su deseo de "trabajar juntos en las prioridades compartidas que benefician a la gente de nuestros dos países, incluyendo la protección de los derechos humanos y la democracia, la lucha contra el cambio climático, la mejora del clima de inversiones y la inversión en la clase media".