Mesera renuncia ante clientes sin cubrebocas; señalaban “exención religiosa”

Entre las tantas cosas que la pandemia dejó atrás se encuentra la máxima que reza “el cliente siempre tiene la razón”, sobre todo si este se rehúsa a acatar las normas sanitarias vigentes por la pandemia del coronavirus y este video captado en Franklin Park, Illinois (EU) así lo demuestra.

“¿Saben qué? Renuncio ¡Renuncio al carajo!”

Dicho video fue grabado por uno de los clientes que acusan de discriminatoria la actitud de la empleada de la cadena Denny´s al solicitarles que usaran cubrebocas para poder ingresar, sin embargo, las “víctimas” señalan que por “exención religiosa” no pueden atender dicha medida y citan al Acta de los Derechos Civiles de 1964 para exigir que se les brinde el servicio. En el material, la mesera les explica que el uso de la mascarilla es obligatorio pero los clientes insisten en saltarse la medida.

El fragmento recién llegó a Internet pese a que la fecha en él mostrado indica que los hechos ocurrieron el 16 de septiembre pasado, y capta la frustración de la empleada frente a la situación: “¿Saben qué? Renuncio ¡Renuncio al carajo!”, exclama la joven mujer mientras regresa las cartas y llama al gerente. “¿Qué les pasa a ustedes, gente?”, reitera.

“Roger, no trabajaré más por esta mierda. Estas personas no quieren ponerse el cubrebocas, estoy harta de sentirme así”, explica la colaboradora a su gerente mientras los clientes insisten en que están siendo discriminados. El hombre entonces se acerca para reiterarles la obligatoriedad del cubrebocas al ingreso de cualquier establecimiento: “Lo lamento pero no pueden entrar sin cubrebocas, el gobernador dijo ‘sin cubrebocas, no hay servicio’”, apoyando a su empleada.

Mientras el gerente explica amablemente que deben atender la recomendación, la mesera se dirige al fondo del restaurante para tomar sus pertenencias; los hombres reclaman ahora al encargado por negarles el servicio: “Entonces han perdido nuestro consumo”, expresan mientras abandonan el lugar, no sin antes decir “No crean en todo lo que los medios les dicen”. “Váyanse al carajo”, responde la mesera.