Israel bombardeó uno de los principales hospitales de la Franja de Gaza ayer y luego volvió a hacerlo mientras periodistas y equipos de rescate acudían al lugar, matando a por lo menos 20 personas e hiriendo a muchas más, informaron trabajadores de salud locales.

Fue uno de los ataques israelíes más mortíferos tanto contra hospitales como periodistas en 22 meses de guerra. El ataque se produjo mientras Israel se prepara para ampliar su ofensiva militar contra áreas densamente pobladas del territorio palestino.

Entre los fallecidos se encontraban cinco periodistas, incluida Mariam Dagga, de 33 años, una videoperiodista que trabajaba para The Associated Press.

La agencia de noticias Reuters informó que uno de sus reporteros murió en el primer ataque mientras operaba una cámara de televisión para una transmisión en vivo en un piso superior del Hospital Nasser en Jan Yunis. Otros periodistas, incluida Dagga, y rescatistas con chalecos de emergencia naranjas subieron rápidamente por una escalera externa para llegar al lugar, y entonces fueron blanco del segundo ataque.

Un video captado desde abajo por el canal panárabe Al Ghad mostró sus últimos momentos mientras subían las escaleras junto a paredes dañadas, en medio de un estruendo y una enorme columna de humo del ataque.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, alegó que el ataque fue un “trágico error”, y que el Ejército investigaría. No dio detalles sobre la naturaleza del error.

Medios israelíes informaron que los soldados de Israel dispararon dos proyectiles de artillería contra lo que sospechaban que era una cámara de vigilancia de Hamás ubicada en el techo. Reporteros de diferentes medios habían establecido regularmente tomas en vivo en ese lugar.

Algunos de los cinco periodistas muertos por el ataque de Israel trabajaban para Al Jazeera, Reuters y Middle East Eye, un medio de comunicación con sede en Reino Unido, la mayoría como contratistas o freelancers.

Dagga informaba regularmente para varios medios desde el hospital, incluida una historia reciente para la AP sobre los problemas que enfrentan los médicos para salvar a niños de la desnutrición.

En una carta conjunta, las agencias AP y Reuters exigieron una explicación a las autoridades israelíes. “Estamos indignados de que periodistas independientes estuvieran entre las víctimas de este ataque contra el hospital, un lugar que está protegido por las leyes internacionales”, reza el comunicado.

“Estos periodistas estaban presentes en su capacidad profesional, realizando un trabajo fundamental como testigos”. También señalaron que Israel ha prohibido la entrada de periodistas internacionales a Gaza desde el comienzo de la guerra, salvo por algunas visitas organizadas por el ejército israelí.

Zaher al-Waheidi, director del departamento de registros del Ministerio de Salud de Gaza, dijo que el primer ataque alcanzó un piso superior del hospital en el que se encontraban quirófanos y residencias de médicos, cobrando la vida de al menos dos personas. El segundo ataque impactó una escalera externa, matando a otras 18 personas. Alrededor de 80 personas más resultaron heridas, incluidas muchas en el patio del hospital, destacó Al-Waheidi.

Israel ha atacado hospitales en varias ocasiones a lo largo de la guerra en Gaza, alegando que Hamás tiene presencia dentro y alrededor de las instalaciones, aunque las autoridades israelíes rara vez presentan evidencia. Se ha visto a personal de seguridad de Hamás dentro de este tipo de instalaciones durante el conflicto, y parte de estos lugares han quedado cerrados al público en general.

Un médico británico que trabajaba en el piso del hospital dijo que el segundo ataque ocurrió antes de que la gente pudiera comenzar a evacuar del primero.

“Simplemente escenas de absoluto caos, incredulidad y miedo”, comentó el médico. Relató cómo había personas que iban dejando rastros de sangre mientras entraban en la sala. El hospital ya estaba abrumado, con pacientes con intravenosas acostados en los pasillos en medio de un calor sofocante.

AP

Comunidad internacional condena el bombardeo

El secretario general de Naciones Unidas, junto con Reino Unido, Francia y otros países, condenaron el ataque. Cuando se le preguntó sobre el bombardeo israelí contra el hospital, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inicialmente dijo que no estaba al tanto, y después agregó: “No estoy contento con eso”.

El mandatario declaró más tarde que pensaba que podría haber un “final concluyente” en Gaza en las próximas semanas, pero no entró en detalles. No estaba claro si se refería a la próxima ofensiva de Israel o a conversaciones de alto el fuego.

El pueblo palestino se lleva la peor parte

El Ministerio de Salud, controlado por Hamás, afirma que al menos 62 mil 686 palestinos han muerto en la guerra.

Su conteo no distingue entre combatientes y civiles, pero afirma que alrededor de la mitad han sido mujeres y niños. La guerra comenzó cuando milicianos encabezados por Hamás secuestraron a 251 personas y mataron a cerca de mil 200 más, en su mayoría civiles, en el ataque de 2023.

La mayoría de los rehenes han sido liberados en acuerdos de alto el fuego, pero 50 permanecen en Gaza, de los cuales se cree que 20 continúan con vida.

Ejército hebreo promete iniciar una investigación

El general de brigada Effie Defrin, portavoz militar israelí, dijo que su ejército no ataca civiles y que inició una investigación interna sobre los ataques. Acusó a Hamás de esconderse entre civiles, pero no dijo si Israel creía que había combatientes presentes durante los recientes ataques contra el hospital.

“Israel lamenta profundamente el trágico error que ocurrió este día en el Hospital Nasser en Gaza. Israel valora el trabajo de periodistas, personal médico y todos los civiles”, decía el comunicado de Netanyahu.

Conflicto letal para la prensa

Israel ha matado a 189 periodistas palestinos durante su campaña militar en Gaza, incluidos algunos que fueron atacados deliberadamente y otros que murieron entre otras bajas de ataques, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Más de mil 500 trabajadores médicos también han perdido la vida, indicó la ONU.

El “asesinato de periodistas en Gaza por parte de Israel continúa mientras el mundo observa y no actúa con firmeza ante los más horrendos ataques que la prensa ha enfrentado en la historia reciente”, señaló Sara Qudah, directora regional del CPJ.

La Asociación de Prensa Extranjera, la cual representa a los medios internacionales en Israel y los territorios palestinos, pidió a Israel “detener su aborrecible práctica de atacar a periodistas”.

CT