EU celebra declaración de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, celebró que Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, se declarara este lunes culpable en un tribunal federal de Nueva York por dos cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas.

“Se trata de una victoria histórica para el Departamento de Justicia. El Mayo pasará el resto de su vida en prisión; morirá en una cárcel federal de este país, que es donde debe estar”, señaló Bondi durante una conferencia de prensa en Nueva York, acompañada por representantes de la DEA, el FBI y el Departamento de Justicia.

La fiscal, quien viajó desde Washington para presenciar personalmente este acontecimiento, aseguró que la admisión de culpabilidad de Zambada representa “un paso más” en la estrategia para desmantelar a los cárteles de la droga y a las organizaciones criminales transnacionales responsables de inundar a Estados Unidos con drogas, violencia y trata de personas.

Con más de 50 años de trayectoria dentro del narcotráfico, Zambada acumulaba desde 2009 acusaciones en 16 tribunales federales estadounidenses.

El Mayo reconoció hoy en el tribunal haber traficado mil 500 toneladas de cocaína a EU, además de otras drogas como heroína o marihuana; haber sobornado a políticos, militares y policías mexicanos; así como haber ordenado asesinar a miembros de carteles rivales, con vidas inocentes segadas por el camino.

El otrora mano derecha de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, que también permanece bajo custodia estadounidense desde 2017, conocerá su sentencia el 13 de enero, pero ambos cargos aceptados hoy conllevan pena de cadena perpetua.

Además, el juez encargado añadió que el Gobierno de EU valoró en 15 mil millones de dólares los bienes y activos que Zambada habría generado en todo este tiempo, y que ahora tendría que aportar a la Justicia estadounidense.

El cerebro del Cartel de Sinaloa quedó detenido en julio del año pasado tras aterrizar en el aeropuerto de Santa Teresa (Nuevo México, EU) en una avioneta junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo, quien, según El Mayo, le tendió una trampa para llevarlo a Estados Unidos y entregarlo a las autoridades.

Bondi, que también definió al Cartel de Sinaloa como "organización narcoterrorista", agradeció al Gobierno mexicano por colaborar con la extradición de otros cincuenta 'capos' de distintos carteles mexicanos a EU en los últimos meses.

Sin embargo, el caso de Zambada, buscado por las autoridades mexicanas durante más de cinco décadas, es diferente y la Administración de Claudia Sheinbaum sigue apuntando a que EU se extralimitó llegando a un supuesto acuerdo con Guzmán López para llevar a El Mayo a EU sin intermediación de México.

"¿Cómo explican que no negocian con terroristas?", se preguntó Sheimbaum en una de sus ruedas de prensa la semana pasada.

Y es que, a pesar de que Trump declaró en enero a los carteles como organizaciones terroristas y negó tajantemente cualquier negociación con ellos, resulta evidente que El Mayo ha aceptado su culpabilidad en EU mediante un acuerdo de cooperación en el que intercambiará información sensible por beneficios carcelarios.

YC