Trump amenaza con aranceles y restricciones de chips por impuestos digitales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que podría aplicar aranceles adicionales y restringir las exportaciones de chips hacia los países que mantengan impuestos digitales, los cuales considera perjudiciales para las compañías tecnológicas estadounidenses.

A través de su red social Truth Social, Trump advirtió a “los países con tasas, leyes, normas o regulaciones digitales” que, de no eliminarlas, enfrentará “aranceles adicionales significativos” sobre sus exportaciones a Estados Unidos y establecerá “limitaciones a la venta de tecnología y chips” provenientes de su país.

Trump ya había expresado su desaprobación hacia naciones que implementan el impuesto a los servicios digitales (DST, por sus siglas en inglés), como Canadá, a quien presionó interrumpiendo el diálogo comercial. En junio, el país norteamericano finalmente decidió cancelar su intención de imponer nuevas tasas a las grandes empresas tecnológicas estadounidenses.

El mandatario reivindicó que esas medidas, que también aplica la Unión Europea, "están diseñadas para perjudicar o discriminar contra la tecnología estadounidense" mientras que "dan un aprobado completo a las empresas tecnológicas más grandes de China".

Las llamadas "Big Tech", tecnológicas como Meta, Alphabet, Amazon, Microsoft o Apple, que copan la lista de las cotizadas más grandes del mundo, son todas estadounidenses, y sus ejecutivos han protagonizado un sonado acercamiento al presidente Trump desde que ganó las elecciones.

"EU y las empresas tecnológicas de EU ya no serán más ni la hucha ni la alfombrilla del mundo. Muestren respeto a Estados Unidos y a nuestras increíbles empresas tecnológicas o consideren las consecuencias", agregó el presidente.

El pasado febrero, Trump firmó una orden ejecutiva en la que amenazaba con castigar a los países con tasas digitales y abría la posibilidad de "renovar investigaciones" contra varios a los que puso en la diana en su primer mandato por ese motivo, entre ellos España, Reino Unido, Francia e Italia.

