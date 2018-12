Lula da Silva dice que "no quiere favores, simplemente justicia"

El ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, encarcelado desde abril por una condena de 12 años y un mes, aseguró en una carta que "no quiere favores, simplemente justicia", y dijo que "no cambia su dignidad por su libertad".

"Fui condenado por 'actos de oficio indeterminados', o sea, por nada. No presentaran una prueba contra mí", dijo Lula da Silva en una carta escrita desde la cárcel y entregada a sus seguidores.

El ex sindicalista, quien gobernó Brasil desde 2003 a 2011, reiteró que "tiene la conciencia más tranquila que aquellos que le condenaron".

"No cambio mi dignidad por mi libertad", agregó, al aseverar que "montaron una farsa judicial para impedir que fuera elegido presidente una vez más, como era la voluntad de la mayoría de los electores".

Lula da Silva deberá pasar sus primeras fiestas navideñas en prisión después de que la Corte Suprema del país suspendiera la semana pasada el análisis de un recurso del ex mandatario para ser puesto en libertad.

De 73 años y encarcelado desde el 7 de abril pasado tras ser condenado a 12 años y un mes por corrupción y lavado de dinero, Lula da Silva fue inhabilitado para los comicios de octubre cuando lideraba las encuestas con 40 por ciento de los apoyos.

SC