Los Ángeles de nuevo en llamas; bomberos ya combaten el siniestro

Desde el 7 enero de este 2025 y por al menos 11 días más, los incendios principales "Eaton" y "Palisades", en conjunto con otra media docena de focos más, incendiaron 16 mil hectáreas de Los Ángeles y dejaron 25 muertos .

Esta mañana, el terror se repite para las y los habitantes de la ciudad de California, pues los bomberos están combatiendo un incendio forestal a lo largo de una autopista al norte de la localidad desde la madrugada de este jueves, según informaron las autoridades.

El Incendio King quemaba aproximadamente 162 hectáreas con un 5 % de contención cerca de Smokey Bear Road a lo largo de la Interestatal 5, en el norte del condado de Los Ángeles, según informó el Bosque Nacional Ángeles en un comunicado publicado en las redes sociales.

Las y los residentes de un parque de vehículos recreativos en el área tenían órdenes de permanecer en el interior y se había emitido una advertencia de evacuación para otra localidad similar, dijeron las autoridades.

No se habían emitido órdenes de evacuación obligatoria, pero se estaba advirtiendo a los residentes cercanos que estuvieran preparados para evacuar, según informó la policía del Condado de Los Ángeles en una publicación en redes sociales .

El Incendio King está ardiendo al norte del Incendio Canyon, que provocó evacuaciones, destruyó 7 estructuras e hirió a 3 bomberos después de estallar la semana pasada cerca del límite entre los condados de Los Ángeles y Ventura. Ese incendio ha quemado aproximadamente 22 kilómetros cuadrados y estaba contenido en un 97 % hasta el miércoles, según el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California.

El Incendio Gifford, el mayor incendio de California hasta ahora este año, ha arrasado al menos 528 kilómetros cuadrados de los condados de Santa Bárbara y San Luis Obispo desde que estalló el 1 de agosto. Estaba contenido en un 41 % el miércoles .

