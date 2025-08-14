Los Ángeles de nuevo en llamas; bomberos ya combaten el siniestro

Desde el 7 enero de este 2025 y por al menos 11 días más, los incendios principales "Eaton" y "Palisades", en conjunto con otra media docena de focos más, incendiaron 16 mil hectáreas de Los Ángeles y dejaron 25 muertos.Esta mañana, el terror se repite para las y los habitantes de la ciudad de California, pues los bomberos están combatiendo un incendio forestal a lo largo de una autopista al norte de la localidad desde la madrugada de este jueves, según informaron las autoridades.El Incendio King quemaba aproximadamente 162 hectáreas con un 5 % de contención cerca de Smokey Bear Road a lo largo de la Interestatal 5, en el norte del condado de Los Ángeles, según informó el Bosque Nacional Ángeles en un comunicado publicado en las redes sociales.Las y los residentes de un parque de vehículos recreativos en el área tenían órdenes de permanecer en el interior y se había emitido una advertencia de evacuación para otra localidad similar, dijeron las autoridades.No se habían emitido órdenes de evacuación obligatoria, pero se estaba advirtiendo a los residentes cercanos que estuvieran preparados para evacuar, según informó la policía del Condado de Los Ángeles en una publicación en redes sociales.El Incendio King está ardiendo al norte del Incendio Canyon, que provocó evacuaciones, destruyó 7 estructuras e hirió a 3 bomberos después de estallar la semana pasada cerca del límite entre los condados de Los Ángeles y Ventura. Ese incendio ha quemado aproximadamente 22 kilómetros cuadrados y estaba contenido en un 97 % hasta el miércoles, según el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California.El Incendio Gifford, el mayor incendio de California hasta ahora este año, ha arrasado al menos 528 kilómetros cuadrados de los condados de Santa Bárbara y San Luis Obispo desde que estalló el 1 de agosto. Estaba contenido en un 41 % el miércoles.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF