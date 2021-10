Las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, ante esperado informe en Francia

Silencio, secuelas, culpabilidad y reclamos de "tolerancia cero". Las víctimas de los abusos sexuales perpetrados en el seno de la Iglesia católica en Francia aguardan esperanzadas la publicación el martes de un informe.

La Comisión Independiente sobre los Abusos Sexuales en la Iglesia (Ciase, por sus siglas en francés) desde 1950, presidida por Jean-Marc Sauvé, debe presentar un informe de cientos de páginas, que concluye dos años y medio de trabajo.

Éric Boone, de 49 años, fue la primera víctima que escuchó esta comisión; el hombre llegó "temblando", pero salió "tranquilo".

Un fraile dominicano lo agredió sexualmente en los años 80, cuando tenía entre 12 y 15 años, en un convento de Toulouse (sur), donde estudiaba hebreo.

"No puedo decir que no haya un día en el que no piense en ello", explica. "Es profundamente destructivo".

"Incapaz de hablar", permaneció en silencio durante unas tres décadas. Pero, recientemente, este trabajador de la educación católica se confió a sus allegados y denunció los hechos, "conmocionado" por una carta del papa Francisco sobre los abusos en 2018.

- "Tortura diaria" -

"No está escrito en mi rostro, pero es una tortura casi diaria. Hay que reconstruirse con el tiempo", explica Marie-Claire Silvestre, de 63 años.

¿Su agresor? Un sacerdote, que además era su tío y que ya falleció.

Según Silvestre, uno de sus hermanos y una de sus hermanas también fueron víctimas de sus agresiones. El primero se suicidó en 2004 y la segunda murió a causa del alcoholismo.

"La Comisión Sauvé es muy importante para mí", para ellos y para "todas las víctimas que jamás podrán hablar". En la página web de la comisión, que ponía a disposición un formulario para cada víctima, la mujer inscribió los nombres de sus hermanos.

- Culpabilidad e infierno -

A sus 82 años, Jean-Marie, que prefiere no revelar su apellido, asegura que no tiene ningún reclamo personal. Si participó en la comisión, fue porque le importa "que la Iglesia ponga fuera de juego a los pederastas".

"¡Tolerancia cero!", pide este hombre que fue agredido primero por un amigo de la familia a los "7 u 8 años" y, a continuación, por un religioso capuchino, "entre los 11 y 14 años". No denunció estos hechos, de los que no habló durante mucho tiempo y que olvidó parcialmente.

