La tecnología ayuda a rescatistas en Miami

Los equipos de búsqueda han estado usando drones, sonares, micrófonos de alta sensibilidad y una serie de tecnologías nuevas y establecidas para buscar a personas en el edificio de apartamentos que colapsó cerca de Miami.

¿Alguna de ellas ayudará?

Hasta el viernes se habían reportado cuatro decesos, pero todavía se desconocía el paradero de 159 personas, lo que hace temer que el total de muertes suba.

Alegría y dolor al rescatar a un joven

Era sólo una pequeña mano agitándose entre los escombros, pero también uno de los pocos momentos de esperanza en medio de un esfuerzo por encontrar sobrevivientes que ha sido en gran medida infructuoso.

Nicholas Balboa paseaba con su perro en la playa cuando escuchó el estruendo que pensó que eran truenos, dijo en una entrevista telefónica. Con el presentimiento de que algo estaba mal, dejó a su perro y salió corriendo otra vez.

Había personas en la calle señalando el enorme hueco y la nube de polvo que salía de donde se había derrumbado una torre de apartamentos frente al mar. Los equipos de rescate y bomberos todavía no llegaban al lugar, y la parte trasera del edificio esta sumida en un silencio inquietante.

Mientras tomaba fotos de los escombros, escuchó lo que parecía ser la voz de un niño.

Balboa, de 31 años, subió entre una pila de vidrios y varillas de acero con sus sandalias, desesperado por acercarse.

“Sigue gritando para que pueda seguir tu voz”, dijo Balboa. Pronto vio una mano agitándose entre los escombros.

El muchacho, Jonah Handler, dijo que él y su madre, Stacie Fang, eran los únicos en el apartamento que colapsó cuando parte del inmueble se vino abajo. Seguía preguntando por su madre. Balboa y un desconocido intentaron desesperadamente despejar el escombro que rodeaba a Jonah, pero era demasiado pesado. Parecía como un muro o una viga de carga, contó Balboa.

“Vuelvo ahora mismo”, dijo Balboa intentando consolar al muchacho.

“Por favor no me dejes, por favor no me dejes”, gritaba Jonah.

“Estaba totalmente aterrorizado. El puro terror de su voz, el hecho de que su madre, que no pudiera encontrarla”, dijo Balboa, quien visitaba a su padre desde Arizona.

El video del rescate de Jonah se ha reproducido constantemente en las noticias, conmoviendo corazones cuando los rescatistas con linternas lentamente lo ayudaron a salir de abajo de una pila de cemento y acero retorcido, y se lo llevaron en una camilla.

Al preguntarle sobre su condición, Lisa Mozloom, una amiga de la familia, dijo que “estará bien. Es un milagro”. Mozloom dijo que Jonah fue llevado al hospital en un momento dado, pero que estaba “estable”.

Las autoridades han dicho que al menos cuatro personas murieron en el derrumbe del edificio, pero que como aún se desconoce el paradero de 159 más, temen que el número de muertos suba drásticamente. Todavía no han dado a conocer las identidades de los fallecidos, pero Mozloom confirmó la muerte de Fang.

“No hay palabras para describir la trágica pérdida de nuestra querida Stacie”, dijeron sus familiares en un comunicado que Mozloom publicó en su nombre. Dijeron que estaban profundamente agradecidos con quienes los habían contactado y que “las muchas y sinceras palabras de motivación y amor han sido una muy necesitada fuente de fortaleza en este momento devastador”.

La familia solicitó privacidad “a nombre del hijo de Stacie, Jonah”, diciendo que necesitaba tiempo para “pasar el duelo e intentar ayudarse unos a otros a sanar”.

Balboa dijo que se sintió desconsolado al enterarse de la muerte de Fang.

“Perdí a mi mamá hace poco, así que sé cómo va a ser”, comentó.

¿Todavía usan perros para detectar sobrevivientes?

Las operaciones de búsqueda y rescate usan dos tipos de perros para escenas de desastre, ambos entrenados para detectar olor humano, dijo Mark Neveayu, ex miembro de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos y experto en desastres. Primero, están los perros que detectan olores de cuerpos vivos, pero cuando la operación de rescate se convierte en recuperación, entran al campo los perros que huelen cadáveres.

Un inconveniente con los perros es que tienden a cansarse con el tiempo y pueden confundirse.

Se están desarrollando dispositivos para rastrear sustancias químicas para que también detecten olores que los humanos no pueden, pero todavía no reemplazan a los perros. Hay laboratorios portátiles que pueden analizar rastros químicos y gases. Usan sensores para detectar humedad, bióxido de carbono o cualquier químico emitido a través de la respiración, como acetona o amoniaco, dijo Gaia.

“Es casi como un perro rastreador mecánico, que puede entrenarse para oler cosas que nosotros no podemos”, agregó.

PREVISIÓN. Las autoridades temen que el número de fallecidos se dispare. AP

¿Qué tecnologías han demostrado ser útiles en dichos derrumbes?

Las tecnologías probadas más comunes para intentar localizar a sobrevivientes bajo escombros son la detección acústica y perros rastreadores.

Drones aéreos equipados con cámaras especiales y otros sensores pueden ser útiles para ver el colapso de cerca, sobre todo en las primeras fases de una búsqueda para que rescatistas sepan si es seguro entrar. Datos de smartphones y operadores de telecomunicaciones pueden mostrar si una persona desaparecida estaba en la zona, y dispositivos para detectar celulares pueden captar las señales de un teléfono, siempre y cuando no esté destruido.

Joana Gaia, profesora de Ciencias y Sistemas de Gestión en la Universidad de Buffalo, dijo que es común que equipos de búsqueda usen radares y microondas que rebotan de objetos, y pueden identificar a personas y objetos. Comentó que es similar a la tecnología en los autos que pita cuando estás por golpear algo al ir en reversa.

Eso puede ser más útil que la geolocalización de teléfonos celulares, sobre todo cuando la velocidad es fundamental. En una situación de desastre, los datos sólo son útiles si pueden interpretarse rápidamente.

“Los rescatistas operan desde una posición de velocidad más que de precisión”, comentó. “Piensan: ‘Si creo que ahí hay un cuerpo, no me importa qué tan precisa es la señal, sólo voy a intentar rescatar a la persona’”.

¿Qué otras tecnologías pueden resultar útiles en el futuro?

Drones y robots terrestres ya se usan en operaciones de rescate, pero las máquinas más sofisticadas siguen siendo costosas, difíciles de conseguir y rara vez son tan rápidas como los rescatistas humanos capacitados que las controlan. Eso podría cambiar conforme se vuelvan más inteligentes, más ágiles y una parte común de las operaciones de búsqueda y rescate.

“Será parte del paquete que tengan los rescatistas”, dijo Proulx. “La operación de esos drones y robots será cada vez más autónoma. Serán mucho más independientes y operarán como miembros del equipo más que como herramientas”.

Una tecnología disponible -pero que no estaba en la escena el viernes- es un radar de microondas desarrollado por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y el Departamento de Seguridad Nacional que “ve” a través de bloques de concreto, detectando señales de la respiración humana y de los latidos del corazón.

Un prototipo salvó cuatro vidas después del sismo de 2015 en Nepal y fue usado dos años después en Ciudad de México. Sus creadores dicen que ofrece una ventaja sobre la acústica, el método usual para detectar a personas entre los escombros, porque los sitios de desastre tienden a ser ruidosos.

“El ruido no nos afecta y podemos ver a través del humo”, dijo Adrian Garulay, director general del Grupo Specs Ops, una empresa de Sarasota, Florida, que vende la tecnología bajo licencia. Aunque puede penetrar hasta 20 centímetros (8 pulgadas) de concreto sólido, no puede ver a través del metal, comentó. Usa una señal de microondas de baja potencia con alrededor de una milésima parte de la fuerza de una señal de celular, y surgió de los intentos de la NASA por desarrollar radios pequeños y de bajo costo para sondas espaciales.

¿Qué están usando ahora los rescatistas de Miami?

Los equipos de búsqueda y rescate trabajaron con la esperanza de detectar sonidos provenientes de los sobrevivientes.

Los equipos, que incluyen unos 130 bomberos, examinan la pila de escombros desde arriba y desde abajo en busca de cualquier señal de vida en lo que fue un ala de las torres Champlain Sur en Surfside, Florida.

Han dicho que usan sonares, cámaras y micrófonos sensibles. Pero los micrófonos no captarían gritos de auxilio si una víctima atrapada y fuera de vista está inconsciente, pero viva, porque no habrá ninguno.

Las comunidades circundantes han compartido drones y al menos una empresa envió un robot terrestre desde California para ayudar con la búsqueda.

“Una vez que llegas a campo subterráneo, la robótica terrestre se vuelve increíblemente útil”, dijo David Proulx, un vicepresidente de sistemas controlados remotamente en Teledyne FLIR, un contratista de defensa que se especializa en detección térmica. “Puede llegar de manera segura a donde los humanos no”.

