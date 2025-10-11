Luchar por morir

Todos nos vamos a morir, en algún momento, de alguna forma. Es inevitable. Pero, ¿cómo van a ser esos últimos momentos? En el futuro de Samara Martínez hay dos posibles escenarios: morir con dolor o morir con dignidad. Tiene 30 años y una enfermedad renal en fase terminal, que se agravó con lupus; ya ha pasado por quimioterapias, dos trasplantes de riñón que su cuerpo rechazó, diálisis diarias y un sinfín de hospitalizaciones.

Samara busca que le permitan decidir cómo será el final de su vida, con una muerte digna, sin dolor innecesario… pide legalizar la eutanasia en México. A través de la iniciativa #LeyTrasciende espera que se discuta la posibilidad de que quienes enfrentan enfermedades terminales puedan elegir cómo morir.

“No se trata de promover la muerte, sino de dignificar la vida hasta el último momento. Se trata de dar libertad y paz a quienes enfrentamos enfermedades que ya no tienen retorno”, dice en la plataforma Change.org, donde ya reúne más de 114 mil firmas verificadas apoyando la petición “Ley Trasciende: Por una muerte digna en México”.

En 2022, Colombia se convirtió en el primer país de América Latina en despenalizar la eutanasia, seguida por Ecuador, que la avaló en 2024. En España, Australia, Canadá, Portugal, Países Bajos y Nueva Zelanda también está legalizado elegir la forma de morir de pacientes en fase terminal. Incluso, en los Países Bajos se realizó el año pasado una “dúo eutanasia”: una pareja de 93 años que solicitó la muerte asistida y falleció junta, tomada de la mano.

En México, Samara Martínez ha logrado visibilizar la situación que enfrentan y padecen a diario los pacientes con enfermedades crónicas, degenerativas e irreversibles. De manera lúcida y clara, aborda desde su cuenta @sam.amm en TikTok temas en torno a lo que significa que se legalice la eutanasia: desde los pacientes que deciden suicidarse al no encontrar otra salida ante el dolor, hasta la salud mental de quienes atraviesan alguna enfermedad. Incluso, responde a las personas que le cuestionan su lucha por elegir cómo morir.

Para mantenerse con vida, Samara pasa 10 horas al día conectada a un aparato realizándose diálisis. Hay quien le ha dicho que solo deje de conectarse; ella, en sus videos, explica con paciencia que esa muerte es dolorosa, agonizante y triste, que su cuerpo moriría intoxicado o por ahogamiento si sus riñones dejan de funcionar. Entonces, ¿qué hacer cuando ya no enfrentas únicamente la enfermedad en sí, sino el dolor físico y el sufrimiento emocional que se prolongan en espera de la muerte?

Cuando se está ante la muerte, elegir cómo morir, dice Samara desde su TikTok, no es un tema de fe ni de política, es vivir con dignidad hasta el último momento. “Elegir una muerte digna también es vivir con dignidad”.