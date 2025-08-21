Italia arresta a ucraniano por explosiones en gasoducto Nord Stream

Un ciudadano ucraniano, sospechoso de ser uno de los coordinadores de las explosiones submarinas que dañaron los gasoductos Nord Stream entre Rusia y Alemania en 2022, fue arrestado en Italia hoy jueves 21 de agosto, informaron las autoridades.

El hombre de 49 años fue detenido en las primeras horas en San Clemente, un pueblo tierra adentro de la costa adriática de Italia y a 11 kilómetros de la ciudad de Rímini, luego que las autoridades locales fueran alertadas de su posible presencia en el país, según la policía italiana.

Los agentes allanaron un búngalo donde el sospechoso se alojaba con su familia durante unos días. La policía detalló que el hombre se entregó sin resistencia.

Fue detenido bajo una orden de arresto europea emitida el pasado lunes por las autoridades alemanas. Los fiscales federales alemanes lo identificaron sólo como Serhii "K" en cumplimiento con las normas de privacidad locales.

Fue llevado a la cárcel en Rímini tras su arresto. De momento no queda claro cuán pronto podría ser entregado a las autoridades alemanas.

Las explosiones submarinas del 26 de septiembre de 2022 causaron daños en los gasoductos, que se construyeron para llevar gas natural ruso a Alemania bajo el mar Báltico. Los desperfectos aumentaron las tensiones en torno a la guerra en Ucrania, ya que los países europeos tomaron medidas para independizarse de las fuentes de energía rusas tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte del Kremlin.

Los investigadores se han mostrado muy reservados sobre su pesquisa, pero hace dos años revelaron que encontraron rastros de explosivos submarinos en muestras tomadas de un yate que fue registrado como parte del proceso.

La fiscalía alemana explicó en un comunicado el jueves que Serhii K. formaba parte de un grupo de personas que colocaron explosivos en los gasoductos y se cree que fue uno de los coordinadores. Es sospechoso de provocar explosiones, sabotaje anticonstitucional y destrucción de estructuras, añadieron.

El sospechoso y otros utilizaron un yate que partió del puerto de Rostock, en Alemania, y que había sido alquilado a una empresa local con identificaciones falsas y la ayuda de intermediarios, señalaron los fiscales.

No ofrecieron más información acerca de las otras personas que iban en el yate ni dijeron nada sobre quien más podría haber participado en la coordinación del presunto sabotaje, o sobre un posible motivo.

La ministra alemana de Justicia, Stefanie Hubig, elogió lo que calificó como "un éxito investigativo muy impresionante". En un comunicado, indicó que las explosiones deben esclarecerse, "por lo que es positivo que estemos avanzando".

Las explosiones reventaron el gasoducto Nord Stream 1, que era la principal vía para llevar el gas natural ruso a Alemania hasta que Moscú cortó el suministro a finales de agosto de 2022.

También dañaron el Nord Stream 2, que nunca llegó a entrar en servicio porque Berlín suspendió su proceso de certificación poco antes de que Rusia se adentrase en el país vecino en febrero de ese año.

El Kremlin acusó a Estados Unidos de organizar las explosiones, algo que Washington ha negado desde entonces. Los gasoductos fueron, durante mucho tiempo, objeto de críticas por parte de la Casa Blanca y algunos de sus aliados, que advirtieron que representaban un riesgo para la seguridad energética de Europa al aumentar la dependencia del gas ruso.

En 2023, la prensa de Alemania reportó que un grupo proucraniano estuvo involucrado en el sabotaje. Ucrania rechazó la sugerencia de que podría haber ordenado el ataque y las autoridades alemanas se mostraron cautas con respecto a la acusación.

Suecia y Dinamarca cerraron sus investigaciones en febrero de 2024, lo que dejó el caso de los fiscales alemanes como la única investigación en curso.

