Huracán Erin se desplaza en dirección a la costa noreste de EU y Canadá

El huracán Erin, degradado a categoría 2, comenzó este jueves a retirarse de las costas de Carolina del Norte, luego de alcanzar por la mañana su punto más cercano al litoral este de Estados Unidos, donde provocó inundaciones costeras, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

La tormenta, que llegó a ser de categoría 5 durante su paso por el Caribe, se ubicaba a unos 590 kilómetros (370 millas) al este de Cabo Hatteras, en Carolina del Norte, con vientos sostenidos de hasta 155 kilómetros por hora (110 millas por hora), según el más reciente informe del organismo.

El NHC, con sede en Miami, detalló que Erin mantiene un desplazamiento de 31 kilómetros por hora (20 millas por hora) en dirección paralela a la costa noreste de Estados Unidos y Canadá, y que en los próximos días perderá fuerza hasta convertirse en tormenta para el próximo lunes.

Aunque se aleja del territorio continental, el centro meteorológico mantiene activas las alertas por marejada ciclónica en zonas de Carolina del Norte, Virginia y Bermudas, además de advertir sobre corrientes de resaca potencialmente mortales en esas áreas.

"En otras partes de la costa del Atlántico medio y del sur de Nueva Inglaterra, es probable que haya ráfagas de viento con fuerza de tormenta tropical hasta la mañana del viernes", añadió.

Además, informó que las mareas pueden provocar inundaciones de entre 60 y 120 centímetros de altura en regiones costeras de Carolina del Norte.

El paso de Erin, que no tocó tierra, llevó a Carolina del Norte a decretar una emergencia y desalojar a más de 2.000 personas de la isla de Ocracoke.

Erin surgió como tormenta la semana pasada cerca de Cabo Verde en África, donde dejó siete muertos, y se convirtió en huracán el viernes, tras la formación en el Atlántico de los ciclones Andrea, Barry, Chantal y Dexter.

Chantal fue el primero en tocar tierra este año en E., donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por su sigla en inglés) mantuvo la semana pasada su previsión de una temporada ciclónica "superior a lo normal", al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.

