Un atentado con carro bomba en las cercanías de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali, junto con el derribo de un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, dejaron este jueves un saldo de al menos trece personas fallecidas y más de veinte heridas.

Los dos hechos, registrados con pocas horas de diferencia, vuelven a encender las alarmas en zonas donde tienen presencia disidencias de las FARC, el ELN y grupos ligados al paramilitarismo.

Según el reporte preliminar de las autoridades, el atentado dejó un saldo de cinco personas muertas y 36 heridas, confirmó la Alcaldía de Cali en un comunicado.

"De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, el reporte es de cinco personas fallecidas y 36 heridos".

El presidente Gustavo Petro ratificó la cifra y aseguró que se trata de una “reacción terrorista” del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, en respuesta a la ofensiva militar desarrollada en el Cañón del Micay, en el departamento del Cauca.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó que sostuvo comunicación con el comandante de la Policía Metropolitana para reforzar de inmediato la seguridad en los accesos a la ciudad. Como parte de las medidas, anunció la restricción del tránsito de camiones con más de cuatro toneladas desde las 7:00 p.m. de este jueves hasta las 4:00 a.m. del viernes.

El ataque ocurrió en la Carrera Octava, una de las avenidas más concurridas de la capital vallecaucana, donde además de la base militar se concentran distintos locales comerciales. Imágenes difundidas en redes sociales muestran a varias personas heridas en el suelo, mientras equipos de socorro prestaban asistencia en la zona.

Este atentado ocurre apenas semanas después de los tres ataques con explosivos del 10 de junio en la misma ciudad, que dejaron siete víctimas fatales y más de cincuenta heridos.

Ese día hubo en total siete atentados en el Valle del Cauca (suroeste), el departamento cuya capital es Cali, y doce en el vecino departamento del Cauca, en los que murieron ocho personas, entre ellos dos policías.

En esa zona tienen presencia las disidencias de las extintas FARC, bandas herederas del paramilitarismo y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Los atentados de junio fueron atribuidos al Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC.

El estallido ocurrido hoy en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez aún no han sido reivindicado por ninguna organización armada.

La explosión de este jueves en Cali ha coincidido con el ataque a un helicóptero de la Policía colombiana, supuestamente con un dron, en el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia (noroeste), un hecho que ha dejado al menos ocho uniformados muertos y ocho heridos, informó el Gobierno.

El helicóptero fue derribado cuando prestaba apoyo de "seguridad a uniformados en labores de erradicación manual de cultivos de coca".

En Amalfi operan el Frente 36 de las disidencias de las antiguas FARC y el Clan del Golfo.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este jueves que su Gobierno declarará como organizaciones "terroristas" al Clan del Golfo, que es la principal banda criminal del país, y a dos disidencias de las antiguas FARC, que son el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia.

