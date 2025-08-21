Este viernes, Xolos vs Chivas se enfrentarán en uno de los duelos programados para el primer día de actividades de la Jornada 6 (J6) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Será un choque entre un conjunto ubicado en la media tabla y otro de los sotaneros. Para que no te lo pierdas, te compartimos el horario, los canales de transmisión y las estadísticas más recientes de ambos equipos.Ansioso por reencontrarse con el gol, Chivas visitará La Frontera.El Rebaño de Gabriel Milito no ha tenido un buen arranque de torneo, y luego de ilusionar a sus seguidores con un emocionante partido y remontar ante el San Luis (4-3) en la J3, el Guadalajara no han podido sumar otro triunfo, situación que los que los mantiene en la parte baja de la clasificación con apenas 3 puntos.Sus aficionados esperan, que en su visita a la frontera, Chivas pueda reconciliarse con el gol y consolide un estilo de juego.Del otro lado de la moneda, los Xolos de Sebastián "Loco" Abreu se muestran como un equipo más regular con dos empates, una derrota ante América y dos triunfos, el más reciente el de la semana pasada cuando derrotó a Pachuca en su casa (2-0).Xolos ya suma 8 puntos para ubicarse en el lugar 7 de la Tabla General liderada por los Tuzos y Monterrey.El partido de la J6 del Apertura 2025 se disputará este viernes 22 de agosto a las 21:00 horas en el Estadio Caliente de Tijuana, Baja California. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión por streaming.*Con información de SUN **Horarios del centro de México ***Sujeto a cambios de transmisión----*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF