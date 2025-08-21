Este viernes, Xolos vs Chivas se enfrentarán en uno de los duelos programados para el primer día de actividades de la Jornada 6 (J6) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Será un choque entre un conjunto ubicado en la media tabla y otro de los sotaneros. Para que no te lo pierdas, te compartimos el horario, los canales de transmisión y las estadísticas más recientes de ambos equipos.

Ansioso por reencontrarse con el gol, Chivas visitará La Frontera.

El Rebaño de Gabriel Milito no ha tenido un buen arranque de torneo, y luego de ilusionar a sus seguidores con un emocionante partido y remontar ante el San Luis (4-3) en la J3, el Guadalajara no han podido sumar otro triunfo, situación que los que los mantiene en la parte baja de la clasificación con apenas 3 puntos.

Sus aficionados esperan, que en su visita a la frontera, Chivas pueda reconciliarse con el gol y consolide un estilo de juego.

Del otro lado de la moneda, los Xolos de Sebastián "Loco" Abreu se muestran como un equipo más regular con dos empates, una derrota ante América y dos triunfos, el más reciente el de la semana pasada cuando derrotó a Pachuca en su casa (2-0).

Xolos ya suma 8 puntos para ubicarse en el lugar 7 de la Tabla General liderada por los Tuzos y Monterrey.

El partido de la J6 del Apertura 2025 se disputará este viernes 22 de agosto a las 21:00 horas en el Estadio Caliente de Tijuana, Baja California. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J6 Xolos vs Chivas

Fecha y hora: Viernes 22 de agosto, 21:00 horas

Viernes 22 de agosto, 21:00 horas Estadio: Caliente, Tijuana, Baja California

Caliente, Tijuana, Baja California Transmisión (canales para ver en vivo): Caliente TV, Tubi

