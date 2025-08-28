Líder de Corea del Norte visitará China por primera vez en seis años

El líder norcoreano, Kim Jong-un, viajará a China la próxima semana para participar en un desfile militar en Beijing, en conmemoración del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Será su primer encuentro multilateral con líderes extranjeros desde que asumió el poder en 2011.

La visita, anunciada por ambos gobiernos, se produce en un contexto de creciente acercamiento entre Corea del Norte, China y Rusia. También asistirán líderes de países como Irán, Bielorrusia, Cuba y Serbia. Estados Unidos y las principales potencias de Europa Occidental no estarán representadas, en parte por su distanciamiento con Rusia por la guerra en Ucrania.

El presidente chino Xi Jinping y el ruso Vladímir Putin también estarán presentes. La asistencia de Kim refuerza la imagen de una alineación tácita entre Beijing, Moscú y Pyongyang frente al eje liderado por Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, que han fortalecido su cooperación militar en los últimos años.

Kim, invitado por Xi, buscaría fortalecer la relación con China tras su creciente acercamiento a Rusia, que le ha brindado apoyo económico y militar a cambio de armas para la guerra en Ucrania. Aunque Pyongyang y Moscú han intensificado su cooperación, el vínculo con Beijing sigue siendo clave: en 2023, China representó el 97% del comercio exterior norcoreano.

Expertos señalan que Kim busca proyectar liderazgo internacional y podría usar esta visita para allanar el camino hacia un eventual reencuentro con Donald Trump, con quien mantuvo cumbres en el pasado. Algunos analistas sugieren que también podría solicitar ayuda para eventos clave en Corea del Norte, como el 80 aniversario del Partido de los Trabajadores en octubre.

AO