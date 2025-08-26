Trump encabezará reunión en la Casa Blanca sobre la crisis en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezará este miércoles una “importante reunión” con el objetivo de analizar la situación en Gaza.

Así lo confirmó Steve Witkoff, enviado especial de Washington para Oriente Medio, durante una entrevista concedida a la cadena Fox News, donde precisó que el encuentro tendrá lugar en la Casa Blanca.

Aunque no ofreció detalles sobre los participantes o funcionarios convocados, Witkoff aseguró que existe un “clima de optimismo” en torno a la posibilidad de que la administración Trump logre encaminar una solución que ponga fin al conflicto en 2026.

Este martes, durante una reunión de gabinete, que se extendió por más de tres horas, Trump aseguró que no ve un "final concluyente" para el conflicto entre Israel y Palestina a corto plazo, pese a que 24 horas antes había dicho lo contrario.

"No hay nada concluyente. Esto lleva mucho tiempo ocurriendo", dijo Trump durante una reunión de gabinete, cuando fue cuestionado por reporteros sobre la posibilidad de encontrar acuerdos.

Por su parte, la organización Human Rigth Watch (HRW) consideró este martes, en un comunicado que el Ejército de Estados Unidos "puede enfrentarse a consecuencias legales" por haber presentado asistencia a las fuerzas armadas de Israel en comisión de crímenes de guerra en Palestina.

