La muerte de la Reina Isabel II, este jueves 8 de septiembre, provocó un gran impacto en todos los ciudadanos de Reino Unido y en millones de personas de todo el mundo, luego de durar 70 años en la monarquía tras comenzar su reinado con tan solo 25 años.

Esto ha hecho que se retomaran algunos temas polémicos de años pasados relacionados con la monarca, pues varios cambios han comenzado a registrarse en el reinado por el fallecimiento de la Reina.

Uno de ellos fue el tema de la ex actriz Meghan Markle y su esposo el príncipe Enrique de Sussex, quienes en enero del 2020 decidieron anunciar públicamente su decisión de apartarse de sus funciones en la corona.

El casó generó mucha tensión y enojo en el príncipe William, y en el ahora Rey Carlos III, por la decisión que tomó el hijo menor de la princesa Diana de Gales, pues se mudaron a una residencia ubicada en Montecito, California.

Un año después de haber tomado dicha decisión, la pareja rompió el silencio y hablaron sobre este caso en una entrevista a Oprah, en donde hicieron declaraciones que dejaron mal parados a todos los miembros de la realeza.

Final de su relación con la monarquía

Meghan Markle fue la primera en hablar durante la entrevista y mencionó que decidieron hablar públicamente porque ya no tenían una relación con la monarquía del Reino Unido.

"Ahora tenemos la posibilidad de tomar nosotros mismos nuestras propias decisiones”. “No sé cómo podrían esperar que, después de todo este tiempo, estaríamos simplemente callados si la Firma (como se conoce a la Casa Real británica) está jugando un rol activo para perpetrar mentiras sobre nosotros… Y si esto conlleva el riesgo de perder cosas… hay mucho que ya se ha perdido”, dijo Meghan.

Meghan Markle y los problemas de salud mental

Poco a poco fueron saliendo a la luz infinidad de cosas, una vez que fluyó la charla, la ex actriz mencionó que hubo momento en cual pensó suicidarse porque su vida se había vuelto desdichada.

"Yo no quería... simplemente no quería seguir viva. Y ese era un pensamiento constante muy claro y real y aterrador, dijo.

Por un momento Meghan planteó en pedir ayuda por los problemas de salud mental, sin embargo no lo hizo ya que no sería bueno para la institución.

"Me dirigí a la institución y dije que necesitaba ir a algún lugar para obtener ayuda. Dije que nunca me había sentido así y que necesitaba ir a algún sitio. Y me dijeron que no podía, que no sería bueno para la institución".

Racismo en la Familia Real

Eso no fue todo, pues Markle acusó a la familia real de racismo durante su embarazo de su hijo Archie, esto porque ellos mostraron preocupación sobre lo oscuro que podría ser su color de piel, ya que la exactriz tiene origen de madre negra y padre blanco.

"En los meses en los que yo estaba embarazada hubo (...) preocupaciones y conversaciones sobre lo oscura que podría ser su piel cuando naciera".

El príncipe Harry decepcionado

Por su parte, el príncipe Harry declaró sentirse decepcionado de su familia, pues luego de que se retiraron de la realeza les cortaron el acceso a los fondos.

Finalmente mencionó que la relación con su padre se rompió y se vió afectada, llegando al punto de responderle sus llamadas telefónicas cuando pasaba por momentos duros y complicados.

"Me siento realmente decepcionado, porque él ha pasado por algo similar. Ha habido mucho dolor", dijo el príncipe.

Con información del medio France 24, EFE y AP

TE PUEDE INTERESAR: Confirman fecha del funeral de Isabel II

MF