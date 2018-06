Investigación de Mueller sobre Rusia, "totalmente desacreditada": Trump

La investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre una posible colusión entre Rusia y el equipo de campaña de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016 "está totalmente desacreditada", dijo el presidente estadounidense este viernes.

Simultáneamente, una jueza federal de Washington revocaba la libertad condicional de Paul Manafort, el ex jefe de campaña de Donald Trump acusado de intento de soborno a testigos en la investigación rusa.

"El problema con la investigación de Mueller es que todos tienen conflictos de intereses", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca, agregando que la pesquisa está "totalmente desacreditada".

En un extraordinario encuentro informal con periodistas en los jardines de la Casa Blanca, el presidente se apoyó en un informe del Inspector General del Departamento de Justicia sobre el comportamiento del ex director del FBI James Comey.

Este informe afirma que Comey ignoró normas del FBI al conducir la investigación sobre el uso indebido que la ex secretaria de Estado Hillary Clinton hizo de un servidor privado de correos.



Nuevos cargos contra Manafort

La magistrada Amy Berman Jackson revocó la libertad bajo fianza de Manafort por denuncias de manipulación de testigos en el caso contra él presentado por el fiscal especial Robert Mueller.

Mueller presentó la semana pasada estos nuevos cargos contra Manafort por obstrucción a la justicia, hasta entonces bajo arresto domiciliario mientras esperaba el comienzo de su juicio.

La nueva acusación se produjo cuatro días después de que fiscales denunciaran que había intentado contactar a dos testigos del caso de lavado de dinero y fraude bancario, a través del ruso Konstantin Kilimnik, para persuadirlos de que declararan a su favor.

Kilimnik, un exlingüista entrenado en el ejército con supuestos vínculos con la inteligencia rusa, fue incluido en la nueva imputación de Manafort que los acusa a ambos de manipular a los testigos.

De esta manera, el número de imputados en la investigación de Mueller se elevó a 20, además de tres compañías que también enfrentan cargos.



La animosidad del FBI

Aunque el informe que utilizó Trump para desacreditar a Mueller afirma que Comey no tuvo motivación política, el documento insiste en que el FBI está plagado de agentes que no esconden su desprecio por Trump.

Según el documento de más de 500 páginas, agentes del FBI estaban "dispuestos a dar pasos oficialmente para impactar" la campaña presidencial de Trump en 2016.

Esta versión coincide con las constantes denuncias de Trump sobre la animosidad en el interior del FBI, narrativa que se extiende a la investigación que el fiscal especial Mueller conduce sobre la alegada colusión con Rusia.

Todo lo que Mueller está haciendo con su investigación está manchada por agentes anti-Trump

Trump reitera que esa investigación no pasa de una "caza de brujas" impulsadas por personas en el FBI y el Departamento de Justicia que no aceptan la derrota electoral de Clinton.

Por ello, el presidente afirmó categóricamente este viernes estar seguro que "la investigación de Mueller está completamente desacreditada".

A través de Twitter, Trump repitió un mensaje de un analista en el canal de TV ultraconservador FoxNews, para quien "todo lo que Mueller está haciendo con su investigación está manchada por agentes anti-Trump".

"El informe del Inspector General hizo un gran trabajo en mostrar que no hice nada equivocado. No hubo colusión (con Rusia), no hubo obstrucción (de la justicia)", dijo.

El mandatario añadió que el informe del Inspector General es "un desastre para Comey", pero criticó ásperamente la conclusión según la cual el ex director del FBI actuó sin motivación política.

En este sentido, apuntó que "el informe del Inspector General es una historia de horror. Pero pienso que esa oración en la conclusión (sobre la falta de motivación política) es ridícula".

Esa conclusión "está equivocada. Claramente había motivación política", afirmó el mandatario.

En el informe se menciona que un agente del FBI, identificado como Peter Strzok, envió un mensaje de texto a su novia afirmando que Trump no sería electo presidente. "Vamos a pararlo", le escribió.

"Para ser honesto, no sé cómo es que Peter Strzok aún tiene su empleo", se quejó el presidente.

CE