Inundaciones en Sicilia dejan 12 muertos

Doce personas, nueve de ellas de una misma familia, murieron este fin de semana en la región de Palermo, en la isla italiana de Sicilia, elevando a más de 30 el número de víctimas mortales en una semana debido a las inundaciones y el mal tiempo en todo el país.

Los cuerpos de nueve miembros de una misma familia, entre ellos menores de 1, 3 y 15 años de edad, fueron hallados en su residencia secundaria en Casteldaccia, situada al borde de un arroyo, informaron este domingo los bomberos. Las otras víctimas tenían entre 32 y 65 años.

La casa rural de estos habitantes de Palermo se inundó tras el desborde de un riachuelo por las fuertes lluvias del sábado.

La vivienda donde fallecieron nueve personas. EFE/EPA/M. Palazzotto

Otras tres personas de esa familia lograron salvarse de la violenta crecida.

"Estoy destrozado", dijo a la agencia italiana Agi uno de los supervivientes, que logró salvarse subido a un árbol durante dos horas.

Este hombre de 35 años, Giuseppe Giordano, perdió a su esposa, a otros dos hijos, a sus padres, a un hermano, a una hermana, a un sobrino y a la abuela de este sobrino. Afortunadamente, su hija de 12 años salió a tiempo de la casa con su tío y ambos lograron escapar.

Construcciones ilegales

"He constatado un desastre total", declaró por su parte un fiscal siciliano, Ambrogio Cartosio, tras haber sobrevolado el domingo la zona de Casteldaccia en helicóptero. Se abrió una investigación para determinar si las casas próximas al río fueron construidas respetando la legislación, que estipula que tiene que haber un margen de 150 metros hasta el lecho del río.

Según el ayuntamiento de Casteldaccia, la casa alquilada por la familia se encontraba en una zona donde no se podía construir y tenía que ser demolida.

Otra de las víctimas es un hombre de 44 años, gerente de una estación de servicio, que murió en su vehículo cuando intentaba llegar al lugar para socorrer a un empleado bloqueado por la inundación.

El primer ministro italiano Giuseppe Conte se ve en un sobrevuelo sobre la isla de Sicilia. EFE/EPA/Palazzo Chigi

Una mujer y un hombre de origen siciliano pero residentes en Alemania también perecieron al quedar atrapados dentro de su vehículo en medio de un torrente en la región de Agrigento.

Por otra parte, las autoridades no tenían noticias de un médico que circulaba por los alrededores de la ciudad de Corleone, cerca de Palermo. Su coche apareció abandonado en una carretera.

Bosques devastados

Las autoridades italianas movilizaron al ejército para comprobar las condiciones de las principales carreteras en Sicilia, donde la circulación quedó interrumpida en numerosos puntos.

Las lluvias torrenciales y los fuertes vientos ya causaron 20 muertos esta misma semana en otras regiones italianas, según un recuento de los servicios de protección civil.

Una anciana de 87 años y una turista alemana de 62 años fallecieron el viernes tras ser alcanzadas por un rayo en Cerdeña.

El patrimonio natural en el norte de Italia también sufrió un grave impacto, con millones de árboles arrancados.

En la región del Véneto, los bosques en las montañas de los Dolomitas quedaron prácticamente devastados, tras los fuertes vientos del jueves. El nivel de desolación era tal que el gobernador de esta región, Luca Zaia, lo comparó con los "efectos de un terremoto".

Árboles arrancados en Belluno, región del Véneto. EFE/EPA/M. Geremetta

El temporal arrasó "100 mil hectáreas de pinos", precisó Zaia, quien sobrevoló la zona con el ministro italiano de Interior, Matteo Salvini.

"Necesitamos 40 mil millones de euros para que todo el territorio nacional vuelva a estar seguro", estimó Salvini.

"Me comprometo a recoger y a emplear (el dinero), con la esperanza de que no me lleguen cartas de contestación de Bruselas porque hemos gastado demasiado", dijo el presidente de la ultraderechista Liga, quien quiere activar una ayuda extraordinaria europea para las catástrofes.

El lunes también se produjo en Venecia uno de los aumentos del nivel del agua más importantes en los últimos años y el viento alcanzó los 180 km/h.

La protección civil italiana consideró esta ola de mal tiempo como "una de las situaciones meteorológicas más complejas en los últimos 60 años".

IM