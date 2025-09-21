La inteligencia artificial (IA) ha dado un paso inédito hacia la política. Esta semana, un partido japonés anunció que su nuevo líder será una IA, mientras que Albania se convirtió en el primer país del mundo en designar a una ministra creada mediante esta tecnología.

Japón: Camino al Renacimiento y su líder artificial

El partido Camino al Renacimiento, fundado en enero por Shinji Ishimaru, exalcalde de una pequeña ciudad, funciona sin un programa político definido y permite que sus miembros establezcan sus propias agendas. En 2024, Ishimaru sorprendió al quedar en segundo lugar en las elecciones a gobernador de Tokio gracias a una campaña digital exitosa, aunque posteriormente renunció al partido tras no conseguir escaños en las elecciones senatoriales de este año.

“El nuevo líder será una IA”, declaró Koki Okumura, doctorando en inteligencia artificial en la Universidad de Kioto y asistente del futuro líder, durante una conferencia de prensa. Este joven de 25 años aclaró que los detalles sobre la implementación y funcionamiento de la IA aún no se han definido.

Según Okumura, la inteligencia artificial no controlará la actividad política de los miembros, sino que tomará decisiones sobre la distribución de recursos del partido. Aunque ha despertado gran interés mediático, Camino al Renacimiento ha tenido dificultades electorales: ninguno de sus 42 candidatos ganó en las elecciones a la Asamblea de Tokio en junio, y sus 10 aspirantes tampoco obtuvieron escaños en los comicios senatoriales de julio.

Albania: Diella, la primera ministra virtual

Por su parte, el primer ministro albanés Edi Rama, del Partido Socialista, presentó un gabinete que incluye a Diella, una ministra generada por inteligencia artificial. El nombre significa “sol” en albanés, y su función principal será supervisar las contrataciones públicas, asegurando que los procesos sean “100% libres de corrupción” y que los fondos se gestionen con total transparencia. Además, podrá seleccionar talento internacional para su equipo.

Diella debutó en enero como asistente virtual de la plataforma oficial e-Albania, facilitando trámites y servicios digitales. Hasta ahora, ha gestionado 36 mil 600 documentos y prestado casi mil servicios, según cifras oficiales. En su presentación pública, apareció con traje tradicional albanés, mostrando la integración de la tecnología en la administración.

No obstante, su nombramiento ha provocado polémica. Sali Berisha, exprimer ministro y líder de la oposición, criticó la medida: “El objetivo no es otro que llamar la atención”. Gazment Bardhi, líder de Los Demócratas, agregó que el decreto que establece a la ministra virtual es “inconstitucional y ridículo”, señalando que el cargo requiere ser ciudadano albanés mayor de 18 años.

Diella respondió por videoconferencia: “Algunos me llaman inconstitucional porque no soy un ser humano. Mi propósito no es reemplazar a los humanos, sino asistirles. Recordemos que el verdadero peligro para las constituciones nunca han sido las máquinas, sino las decisiones inhumanas de quienes gobiernan”.

El primer ministro Edi Rama, reelegido para un cuarto mandato en mayo, tuvo que interrumpir su discurso en varias ocasiones debido a los abucheos del Parlamento, evidenciando la controversia que genera la incorporación de la inteligencia artificial en la política.

