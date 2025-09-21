El presidente estadounidense Donald Trump reiteró este sábado que una cadena de televisión debería perder su licencia si es deshonesta y le da cobertura negativa: "Creo que cuando una cadena es deshonesta, ciertamente lo es, porque te da un 97% de mala publicidad, o lo que sea, una cifra ridícula, sí, yo diría que eso sería motivo", dijo Trump en respuesta a una pregunta sobre cuáles serían los motivos para perder una licencia.

Trump habló desde afuera de la Casa Blanca el sábado por la noche cuando salía para dar comentarios en la cena de la fundación del American Cornerstone Institute; también negó que su administración fuera responsable de la suspensión del programa del comediante Jimmy Kimmel, diciendo que pensaba que era debido a su baja audiencia.

"Creo que Jimmy Kimmel es terrible. ¿Saben por qué lo suspendieron? Su talento. Fíjense en este tipo, sus índices de audiencia. Eso fue lo que lo sacó. Era terrible", dijo.

El jueves, Trump sugirió que el gobierno federal podría revocar las licencias de las cadenas de televisión que estén "en contra" de él.

"Están en contra en un 97%; sólo me dan mala publicidad", afirmó Trump a bordo del Air Force One mientras regresaba a EU desde el Reino Unido.

"Les están dando una licencia. Creo que tal vez deberían retirársela. Dependerá de Brendan Carr". El mandatario defendió así al presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), luego de la suspensión indefinida del programa nocturno de Kimmel debido a los comentarios que hizo sobre el joven que supuestamente asesinó al influencer conservador Charlie Kirk.

"Cuando tienes una cadena y programas nocturnos, y lo único que hacen es atacar a Trump", dijo. "Eso es todo lo que hacen. Si nos remontamos, supongo que no han tenido a un conservador en años o algo así.

"Pero cuando miras atrás, lo único que hacen es atacar a Trump. Tienen licencia. No se les permite hacer eso. Son una rama del Partido Demócrata". "Creo que Brendan Carr es excepcional", declaró Trump. Carr se ha alineado estrechamente con Trump, quien lo nombró para el cargo.

La FCC no otorga licencias a cadenas de televisión nacionales como ABC, CBS, NBC y Fox. En cambio, emite licencias a emisoras locales afiliadas, autorizándolas a usar las ondas públicas.

