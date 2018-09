Incrementa EU sanciones contra el “círculo cercano” de Maduro

El Gobierno de Estados Unidos (EU) reforzó su presión sobre el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, al imponer sanciones contra miembros de su “círculo cercano”, como su esposa, Cilia Flores, y sus ministros de Defensa y Comunicación.

“El presidente Maduro confía en su círculo cercano para mantener su control del poder, a medida que su régimen sistemáticamente saquea la riqueza de Venezuela. Continuamos sancionando a sus socios más leales que permiten que Maduro refuerce su control sobre los militares y el Gobierno mientras el pueblo sufre”, señaló el secretario del Tesoro de EU, Steven Mnuchin.

Entre los sancionados, además de la esposa del mandatario, se encuentran la excanciller y actual vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, el titular de Defensa, Vladimir Padrino López, y Rafael Sarria, considerado testaferro principal del jefe de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello.

Mnuchin agregó que el Tesoro “va a seguir imponiendo cargas financieras contra aquellos responsables del trágico declive de Venezuela y las redes y los testaferros que utilizan para esconder su riqueza ilícita”.

EU identificó también un entramado de empresas propiedad de Rafael Sarria: la Agencia Vehículos Especiales Rurales y Urbanos, C.A. (Averuca), con sede en Venezuela; Quiana Trading Limited, compañía basada en las Islas Vírgenes Británicas; y Panazeate, con sede en Valencia, España.

Como consecuencia de esas medidas, quedan congelados los activos que estas personas puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohíben las transacciones financieras con entidades o personas de EU.

El Departamento del Tesoro destacó como uno de esos activos propiedad de Sarria, un avión privado Gulfstream 200, ubicado en Florida y con un valor estimado de 20 millones de dólares.

Caracas rechaza nuevos castigos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, deploró la sanción que anunció el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) contra su “círculo cercano”, incluida su esposa, Cilia Flores.

“Nunca se había visto algo así, si ustedes quieren atacarme, atáquenme a mí pero no se metan con Cilia, no se metan con la familia, no sean cobardes. Han sacado un decreto de sanciones contra Cilia, su único delito, ser mi esposa”, dijo el presidente.

Maduro respondió que su esposa “es una mujer revolucionaria, combatiente, bolivariana, antiimperialista” y por eso Washington “tampoco podrá” con ella. “Esos decretos son una ofensa a la mujer venezolana, a la mujer trabajadora, profesional, pero también es una ofensa a la dignidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”.

El jefe de Estado venezolano dijo que el Gobierno de EU es “prepotente” al querer sancionar a funcionarios de otros países como si fueran “el Gobierno del mundo”.