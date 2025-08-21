El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó en su reporte de las 06:00 horas que este jueves 21 de agosto un canal de baja presión sobre el norte y centro de México, junto con el ingreso de humedad del Golfo de México, provocará lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y San Luis Potosí; fuertes en Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas; chubascos en Hidalgo y lluvias aisladas en Querétaro.

Sobre eso, y de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), en la CDMX se espera un ambiente cálido a caluroso durante el día, con cielo mayormente nublado con incremento de nubosidad hacia la tarde y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo, principalmente entre las 13:00 y 23:00 horas.

X / @SGIRPC_CDMX

Según la plataforma del climaThe Weather Channel, las siguientes horas presentan mayor probabilidad de lluvia y tormentas:

Hora | Probabilidad de lluvia

16:00 horas | Tormentas aisladas (33%)

19:00 horas | Tormentas dispersas (40%)

20:00 horas | Chubascos (33%)

21:00 horas | Chubascos (46%)

Pronóstico del clima para el Valle de México HOY jueves 21 de agosto 2025

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para hoy jueves en el Valle de México cielo de medio nublado a nublado. Durante la mañana habrá ambiente fresco, con temperaturas cercanas a 5 grados en zonas montañosas del Estado de México y presencia de bancos de niebla.

Según la dependencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en la tarde se espera un ambiente templado a cálido, con chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo en la Ciudad de México y Estado de México. Estas condiciones podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones, deslaves, caída de árboles y anuncios publicitarios, además de fuertes rachas de viento de hasta 40 km/h.

Para la CDMX se prevé temperatura mínima de 12 a 14 grados Celsius y máxima de 24 a 26.

En el caso de la ciudad de Toluca, en el EdoMex, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 grados y máxima de 21 a 23.

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada sobre las Alertas Roja, Naranja y Amarilla por lluvias fuertes, así como a seguir las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana para reducir riesgos.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF