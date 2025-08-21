El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó en su reporte de las 06:00 horas que este jueves 21 de agosto un canal de baja presión sobre el norte y centro de México, junto con el ingreso de humedad del Golfo de México, provocará lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y San Luis Potosí; fuertes en Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas; chubascos en Hidalgo y lluvias aisladas en Querétaro.Sobre eso, y de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), en la CDMX se espera un ambiente cálido a caluroso durante el día, con cielo mayormente nublado con incremento de nubosidad hacia la tarde y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo, principalmente entre las 13:00 y 23:00 horas. Según la plataforma del clima The Weather Channel, las siguientes horas presentan mayor probabilidad de lluvia y tormentas:Hora | Probabilidad de lluviaEl Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para hoy jueves en el Valle de México cielo de medio nublado a nublado. Durante la mañana habrá ambiente fresco, con temperaturas cercanas a 5 grados en zonas montañosas del Estado de México y presencia de bancos de niebla.Según la dependencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en la tarde se espera un ambiente templado a cálido, con chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo en la Ciudad de México y Estado de México. Estas condiciones podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones, deslaves, caída de árboles y anuncios publicitarios, además de fuertes rachas de viento de hasta 40 km/h.Para la CDMX se prevé temperatura mínima de 12 a 14 grados Celsius y máxima de 24 a 26.En el caso de la ciudad de Toluca, en el EdoMex, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 grados y máxima de 21 a 23.Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada sobre las Alertas Roja, Naranja y Amarilla por lluvias fuertes, así como a seguir las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana para reducir riesgos.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF