Hillary Clinton descarta postularse para presidencia de EU en 2020

La ex candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, descartó postularse para la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de 2020, pero continuará en el mundo de la política defendiendo sus ideas.

"No me presento, pero continuaré expresando y defendiendo aquello en lo que creo. Lo que está en juego en nuestro país, lo que está sucediendo en este momento, me preocupa profundamente", dijo Clinton en entrevista a la cadena de televisión local de Nueva York News12, afiliada a CNN.

"Quiero asegurarme de que la gente entienda que voy a seguir hablando. No voy a ir a ninguna parte", destacó la demócrata quien perdió los comicios presidenciales frente al candidato republicano Donald Trump en 2016.

La también ex secretaria estadounidense de Estado (200-2013) se ha reunido con varias de las personalidades de su partido que han manifestado su interés por presentarse a las primarias del partido en la puja por la Casa Blanca en 2020, entre ellos el ex vicepresidente Joe Biden y el senador Bernie Sanders.

"A cada uno le he dicho que no den nada por sentado, a pesar de que tenemos una larga lista de problemas reales y promesas incumplidas por este gobierno", señaló la esposa del ex presidente Bill Clinton.

Sobre si en el futuro le gustaría postularse para ocupar funciones públicas, Clinton respondió: "No creo, pero amo vivir en Nueva York y estoy muy agradecida por la oportunidad de haber sido senadora por ocho años y trabajar con la gente en nuestro estado".

Las declaraciones de Clinton ponen fin a las especulaciones de que podría presentarse nuevamente a la carrera presidencial en 2020, a raíz de las acusaciones por parte del fiscal Robert Mueller, quien investiga la injerencia rusa en las elecciones de 2016 y si hubo colusión por parte de la campaña de Trump.

OF