Una junta de revisión de California negó la libertad condicional a Erik Menéndez, uno de los dos hermanos condenados por el asesinato a tiros de sus padres en 1989 en Beverly Hills.

Erik, condenado a cadena perpetua con su hermano Lyle, recibió el fallo negativo este jueves en una audiencia virtual de 10 horas que incluyó declaraciones de la Oficina del Fiscal de Los Ángeles y muchos testigos del caso que son considerados víctimas del crimen, que cumplió 36 años desde su comisión este 20 agosto.

La única salida que le queda ahora a Erik tras el fallo de los comisionados de libertad condicional, es que el gobernador de California decidiera eventualmente revocar el fallo para otorgarle una salida de prisión.

Este viernes, el otro hermano, Lyle, será escuchado por la juntad de libertad condicional por separado, pero el fallo contra su hermano deja malos pronósticos para su causa.

Esta condena se revisó el pasado mayo por la Justicia de Estados Unidos y se redujo la pena a entre 50 años de cárcel y cadena perpetua, permitiendo la posibilidad de solicitar una audiencia para salir de prisión.

Los hermanos fueron hallados culpables del asesinato de sus padres, Kitty y José Menéndez, ocurrido el 20 de agosto de 1989 en su casa de Beverly Hills, en un controvertido caso en el que los jóvenes denunciaron haber sufrido abusos sexuales por parte de su padre.

Inicialmente, Erik y Lyle afirmaron a la Policía que encontraron los cuerpos sin vida de sus padres tras haber pasado la tarde fuera de casa, pero levantaron sospechas cuando comenzaron una vida de excesos tras acceder a la fortuna familiar.

El caso recobró notoriedad pública con la exitosa serie de Netflix 'Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez', a la que se sumaron un documental y el revuelo levantado por una nueva generación que observa con otros ojos a quienes antes fueron considerados asesinos despiadados.