Hallan artefactos explosivos cerca de residencias de los Clinton y Obama

Las autoridades encontraron artefactos explosivos cerca de las residencias que Bill y Hillary Clinton tienen en la localidad de Chappaqua, al Norte de Nueva York, según informan medios locales, así como de Barack Obama.

De acuerdo a The New York Times, el objeto dirigido a los Clinton fue descubierto por un técnico que revisa el correo del ex presidente y la ex candidata presidencial y, aunque no precisa dónde, el canal NY1 afirma que se trata de su residencia en la localidad de Chapaqqua. Apenas el pasado lunes, un dispositivo similar fue encontrado en la casa del filántropo multimillonario, George Soros.

En momentos más información...

GC