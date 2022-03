Un asalto a un autobús de pasajeros en Guatemala el fin de semana terminó con uno de los asaltantes muerto y el otro herido. Pero lo que más llamó la atención fue la reacción de la madre del fallecido, que exigió justicia, pues su hijo "solo salió a asaltar".

"Mi hijo se levantó temprano a asaltar los buses, como siempre, pero me lo mataron", dijo la madre del joven asesinado, quien exigió justicia porque su hijo, identificado como Josué García, alias "El Tortolita", "no le hacía daño a nadie", "no le disparaba a nadie, solo los asaltaba".

García y Vidal Alfredo Barillas Herrera se subieron el sábado a un autobús de transportes Esmeraldas que provenía del municipio guatemalteco de Santa Lucía Cotzumalguapa, en el departamento de Escuintla, con rumbo a la Central de Mayoreo (CENMA). Pero cuando intentaron asaltar, uno de los pasajeros que iba armado disparó contra "El Tortolita", quien murió en el acto. Barillas alcanzó a bajarse del autobús, pero al intentar escapar se le dobló el tobillo.

FACEBOOK / CDN Guatemala

"Barillas Herrera, cuando bajaba del autobús, observó las unidades de la Policía Nacional Civil y en su intento de huir sufrió un doblón de tobillo, por lo cual, fue necesario la atención médica, con su respectiva custodia policial", explicó la policía a los medios.

En el interior del autobús, la policía encontró el cuerpo de "El Tortolita". El pasajero que repelió el asalto ya se había retirado.

La madre de "El Tortolita" se presentó en el lugar y fue allí donde se quejó de que hayan matado a su hijo que "solo se dedicaba a asaltar".

La policía confirmó a medios guatemaltecos como Soy502 que "El Tortolita" tenía antecedentes criminales y había sido detenido en el pasado por los delitos de robo, portación de droga para el consumo y extorsión.

Entre los objetos decomisados a Barillas se encuentra un arma calibre 38 especial con 5 municiones útiles y un cascabillo.

OA