Gibraltar autoriza liberar el petrolero iraní, "Grace 1"

La Corte suprema de Gibraltar autorizó el jueves al petrolero iraní detenido a inicios de julio a abandonar el territorio británico pese a la petición estadounidense de prolongar el bloqueo de la nave que se sospecha buscaba entregar un cargamento a Siria.

Irán garantizó por escrito que la carga del "Grace 1" no estaba destinada a Siria, afectada por un embargo de la Unión Europea, y las autoridades de Gibraltar pidieron entonces a la Corte levantar la medida.

"El navío ya no está detenido", aseguró el presidente de la Corte, el juez Anthony Dudley.

Declaró en cambio que no había recibido por escrito la petición de Estados Unidos de prolongar la inmovilización del petrolero, anunciada por la mañana por la fiscalía de Gibraltar. "No me la enviaron", afirmó.

Irán por su parte afirmó que el "intento de piratería" estadounidense había fracasado.

"Esta tentativa de piratería muestra el nivel de desprecio que tiene la administración (del presidente estadounidense) Trump por la ley", declaró en Twitter el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif.

Estados Unidos "trató de abusar del sistema judicial y de robar los bienes [iraníes] en alta mar", agregó.

La decisión de la Corte no impide que Estados Unidos pueda formular su solicitud posteriormente con el fin de bloquear el barco antes de que este abandone las aguas territoriales de Gibraltar, en las próximas horas o días.

