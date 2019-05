Freno a migrantes o impuestos a México: Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció la imposición de aranceles de 5% a todos los productos procedentes de México a partir del próximo 10 de junio, como represalia por la crisis migratoria en la frontera, y amenazó con elevarlos hasta 25% si el flujo no se detiene.

“El 10 de junio, Estados Unidos impondrá un arancel de 5% a todos los productos que llegan a nuestro país desde México, hasta el momento en que los migrantes ilegales que vienen se detengan”, señaló el magnate.

Ante la amenaza, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió por medio de una carta y propuso profundizar el diálogo y buscar alternativas para el problema de inmigración, aunque al mismo tiempo le aclaró al mandatario estadounidense que él no es “cobarde ni timorato”.

“Le propongo profundizar en el diálogo, buscar alternativas de fondo al problema migratorio y por favor, recuerde que no me falta valor, que no soy cobarde ni timorato sino que actúo por principios”.

López Obrador apuntó que México cumple con su responsabilidad ante el flujo de migrantes.

“Usted sabe también que nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de evitar, en la medida de lo posible y sin violentar los derechos humanos, el paso por nuestro país. No estaría de más recordarle que, en poco tiempo, los mexicanos no tendrán necesidad de acudir a Estados Unidos y que la migración será opcional, no forzosa”.

El ultimátum de Trump señala que si la crisis persiste, “los aranceles subirán a 10% el 1 de julio de 2019. De manera similar, si México todavía no ha tomado acciones para reducir drásticamente o eliminar el número de extranjeros ilegales cruzando su territorio hacia Estados Unidos, los impuestos aumentarán a 15% el 1 de agosto de 2019, a 20% el 1 de septiembre y hasta 25% en octubre”.

Tras el anuncio, el dólar subió hasta 19.59 pesos, un salto de 2.1% respecto a los 19.17 pesos en los que se cotizaba previamente.

Marcelo Ebrard, a Washington como mediador

Luego del ultimátum de Donald Trump sobre imponer aranceles a México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, para que viaje a la capital estadounidense y así tratar de “llegar a un acuerdo con beneficio de las dos naciones”.