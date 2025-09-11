El líder de la Luz del Mundo, que cumple una condena de más de 16 años en una prisión de California por abusar sexualmente de jóvenes feligreses, ha sido acusado formalmente de conspiración de crimen organizado y tráfico sexual por presuntamente victimizar a miembros de la iglesia durante décadas.

Un jurado investigador federal en Nueva York emitió la acusación alegando que Naasón Joaquín García, de 56 años, y otras cinco personas, incluida su madre, explotaron la iglesia durante décadas para permitir el abuso sexual sistemático de niños y mujeres para la gratificación sexual de Naasón y su padre Samuel Joaquín, quien murió en 2014.

La nueva acta acusatoria indicó que la actividad criminal incluía la creación de fotos y videos de abuso sexual infantil que comenzó después de que la iglesia fue fundada hace un siglo por Eusebio Joaquín González, abuelo de Naasón, quien murió en 1964.

La acusación afirma que el abuso sexual continuó durante tantas décadas que muchas de las víctimas del abuelo eran madres de niñas y mujeres que fueron abusadas por el Samuel Joaquín, y muchas de las víctimas del padre eran las madres de niñas y mujeres que fueron abusadas por Naason Joaquín.

El acta acusatoria mencionó a 13 víctimas femeninas de manera anónima y describe con detalles el momento en que presuntamente fueron atacadas mientras aún no cumplían la edad de consentimiento. Algunas víctimas, dijo, tenían apenas 13 años.

Los fiscales dijeron que el tráfico sexual de mujeres y niños ocurrió como resultado del caso en Estados Unidos, México, Europa, Asia, África y otros lugares.

Joaquín García fue puesto bajo custodia federal a primera hora del ayer en Chino, California, donde cumple sentencia tras declararse culpable en 2022 de dos cargos estatales.

Además de Naasón, su madre, Eva García de Joaquín, de 79 años de edad, fue detenida en Los Ángeles. Un tercer acusado, Joram Núñez Joaquín, fue arrestado en Chicago, informaron las autoridades. Otros tres continúan prófugos y se cree que se encuentran en México, donde las autoridades dijeron que buscaría que fueran extraditados.

Según el acta acusatoria, Eva García sujetó al menos en una ocasión a una niña para que su esposo -Samuel Joaquín- pudiera violarla.

De acuerdo con el acta, dos de los acusados y otras personas intentaron destruir pruebas e impedir que las víctimas del abuso sexual hablaran con las autoridaes tras el arresto de Naasón.

Ricky J. Patel, el jefe de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Nueva York, dijo que los cargos fueron el resultado de una “investigación de años que abarcó el país e involucró el apoyo de docenas de valientes víctimas”.

AP

Niegan los nuevos cargos

La Iglesia La Luz del Mundo respondió al comunicado emitido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), al que calificó como “el último capítulo de una campaña imprudente de extralimitación gubernamental”.

En una declaración firmada por el abogado Alan Jackson, la defensa sostuvo que los nuevos cargos anunciados en contra de Naasón Joaquín García carecen de fundamento y provienen de un “puñado de ex congregantes descontentos” con presuntas motivaciones de venganza o beneficio económico mediante demandas civiles.

“El gobierno se ha dejado usar como peón, otorgando credibilidad a supuestas víctimas que no buscan justicia, sino titulares, dinero y venganza”, expuso la defensa.

La organización religiosa insistió en que, durante décadas, ha mantenido una comunidad “dedicada al servicio, la caridad y la devoción”.

El pronunciamiento también acusó al DOJ de emplear un lenguaje “sensacionalista e incendiario”, diseñado para influir en la opinión pública antes de que el caso sea revisado en los tribunales.

“Negamos categóricamente estos cargos. En este país (Estados Unidos) todo acusado se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario más allá de toda duda razonable”, se lee en el comunicado.

Finalmente, la defensa advirtió que demostrará que los señalamientos son “desesperados, infundados y motivados por intereses ocultos”, y que no permitirá que el sistema de justicia se convierta en un “arma contra una comunidad de fe”.

En prisión desde 2019

Naasón Joaquín García se declaró culpable de varios cargos de abuso sexual de menores en un juzgado de California el 3 de junio de 2022.

El líder de La Luz del Mundo enfrentaba más de 20 cargos, incluyendo violación, extorsión y posesión de pornografía infantil, entre otros crímenes perpetrados en California.

En su declaración de culpabilidad, Joaquín García admitió dos cargos de sexo oral forzado incluyendo a menores y otro de acto lascivo con un menor de 15 años.

“García usó su poder para aprovecharse de menores. Se apoyó en su entorno para abusar sexualmente de fieles”, dijo el fiscal general Rob Bonta en un comunicado emitido en ese momento.

El religioso fue arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles el 3 de junio de 2019, y desde entonces se encuentra detenido.

Días después de declararse culpable, Naasón fue condenado a 16 años y ocho meses de prisión por abusar sexualmente de tres mujeres de California, Estados Unidos, cuando eran menores de edad.

De acuerdo con otras acusaciones, los feligreses de la Luz del Mundo estaban obligados a enviar una parte de sus ingresos a la iglesia, una parte de la cual financiaba el extravagante estilo de vida de la familia García, el cual incluía autos y relojes de lujo, ropa de diseñador y viajes en primera clase por todo el mundo.

CT