Europa, nuevo epicentro del Covid-19: OMS

El presidente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró este viernes que Europa se ha convertido en el epicentro de la pandemia de coronavirus.

Con el balance de cinco mil muertes por la enfermedad, Europa reporta más casos de nuevos contagios que el resto del mundo en conjunto, informó en conferencia de prensa el titular del organismo mundial de salud.

Adhanom explicó que el número de casos "es mayor que el que tenía China en su momento más álgido de la epidemia".

Sin embargo reconoció que la mayoría de los países ya cuentan con un plan nacional para hacer frente a la pandemia, además de que la mayoría tiene la capacidad de responder a la necesidad de hacer las pruebas para la enfermedad.

"Vamos a continuar apoyando a los países para prepararlos y responder ante la emergencia", afirmó durante su mensaje.

También indicó que se necesitan medidas integrales.

"No sólo hacer pruebas, no sólo cuarentenas, no sólo medidas sociales de separación. Háganlo todo", señaló Adhanom.

Asimismo afirmó que es importante aprender de la experiencia de los países asiáticos.

"La experiencia de China, la República de Corea, Singapur y otros demuestra claramente que la pruebas agresivas, aislamiento de los infectados, combinado con medidas de distanciamiento social además de la movilización social pueden prevenir infecciones y salvar vidas", explicó.

Lo primero que deben hacer los países que no han tenido casos de contagios, es prepararse y estar listos, además de difundir información masivamente entre la población para que todos conozcan los síntomas.

También se deben promover todas las facilidades de salud para evitar que se propague. Detectar, proteger y dar tratamiento a los infectados, es el protocolo recomendado.

"No se puede combatir un virus, si no se sabe dónde está", dijo Adhanom antes de reiterar la necesidad de realizar un constante lavado de manos.

