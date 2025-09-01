Tres fallecidos y mil 240 detenidos en Indonesia tras semana de protestas

Ciudadanos de Yakarta, Indonesia, se levantaron en protesta desde el pasado lunes debido a que el gobierno de aquel país informó que los 580 miembros de la Cámara de Representantes pasarían a percibir un salario equivalente a 14 mil dólares tras un aumento en el presupuesto.

Este incremento supondría un aumento de los ingresos de los diputados del 33 % este año, hasta alcanzar un promedio de 230 millones de rupias mensuales, en un país donde millones de personas ganan el 3 % de esa cantidad por un mes de trabajo, según indicó el medio indonesio Tempo .

Después de una semana de movilizaciones intensas, las autoridades de Indonesia informaron esta mañana de que mil 240 personas fueron arrestadas en la última semana por su vinculación con la violencia desatada. Dichas manifestaciones dejaron al menos cuatro muertos y decenas de heridos .

El jefe de la Policía de Yakarta, Asep Edi Suheri, explicó en una rueda de prensa que estas detenciones se produjeron solo en la capital indonesia, por lo que el número nacional es mayor en vista de que las manifestaciones y los disturbios han tenido lugar en varias ciudades del país.

Subrayó que entre los mil 240 detenidos hay personas que no residen en Yakarta pero participaron en "acciones vandálicas" que causaron destrozos en la ciudad, especialmente cerca de la sede de la Policía y de la Cámara de Representantes, donde tuvieron lugar las refriegas.

Estos daños, aseguró, generaron pérdidas que ascienden a los 3.6 millones de dólares , entre lo que se cuentan saqueos y asaltos a viviendas de diputados y de la ministra de Finanzas, Sri Mulyani, mientras que fuera de Yakarta se registraron ataques a parlamentos regionales.

La Policía adelantó que ha identificado a personas que participaron en estos actos y que habrá más detenciones en los próximos días.

Agrupaciones como la Alianza de Mujeres de Indonesia decidieron suspender la manifestación convocada para hoy para " evitar una escalada de violencia ".

La decisión de la organización civil se produjo después de que el presidente indonesio, Prabowo Subianto, ordenara a las Fuerzas Armadas y a la Policía " tomar medidas firmes en respuesta a las manifestaciones masivas en curso ", muchas de las cuales se han tornado violentas en horas de la noche.

Las manifestaciones se volvieron violentas el jueves, después del atropello mortal por parte de un vehículo policial a un joven conductor de la aplicación GoJek, el servicio de transporte de aplicación de Indonesia.

Los incidentes de los últimos días llevaron a Prabowo a anunciar la revocación de varios privilegios de los diputados, entre ellas las dietas y la moratoria sobre las visitas de trabajo al extranjero.

Tres personas murieron la noche del viernes, cuando manifestantes incendiaron un edificio gubernamental en Makassar, en la zona central del archipiélago.

En medio de las protestas, el dirigente indonesio canceló una visita oficial a China, donde debía asistir como invitado al desfile del 3 de septiembre por el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.

