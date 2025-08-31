La veintena de barcos de la Global Sumud Flotilla con unos 300 activistas a bordo, han zarpado este domingo desde Barcelona hacia Gaza, con la presencia de personalidades internacionales y representantes políticos, como la activista sueca Greta Thunberg.

Unas 5 mil personas se han concentrado en el barcelonés Moll de la Fusta para despedir a la flotilla, según datos de la Guardia Urbana de este mediodía.

Desde el viernes y hasta hoy domingo, organizaciones sociales y propalestinas han organizado actividades, charlas y conciertos en Barcelona para recibir a las personas que han embarcado en la Global Sumud Flotilla y apoyar a la misión, que quiere "romper el asedio" de la Franja de Gaza establecido por Israel y crear un corredor humanitario llevando ayuda a la población del enclave palestino.

Te puede interesar: Israel confirma el asesinato de Abu Obeida, portavoz del brazo armado de Hamás

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV