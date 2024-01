Donald Trump ganó las elecciones primarias presidenciales de New Hampshire ayer, con lo que afianzó su control sobre la candidatura presidencial republicana y aumentó las probabilidades de una revancha este año contra el presidente Joe Biden.

El resultado fue un revés para la ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley, quien invirtió tiempo y recursos financieros en ganar dicho Estado, pero terminó en segundo sitio. Es la última aspirante de renombre en la contienda después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dio fin a su precandidatura presidencial durante el fin de semana, lo que le permitió a Haley hacer campaña como única alternativa a Trump. Haley intensificó sus críticas al ex presidente, cuestionando su agudeza mental y presentándose como una candidata unificadora que marcaría el comienzo de un cambio.

Sus palabras no tuvieron suficiente eco entre los votantes. Trump puede presumir ahora de ser el primer precandidato presidencial republicano que gana las contiendas en Iowa y New Hampshire desde que ambos Estados empezaron a encabezar el calendario electoral en 1976, un signo de la rapidez con que los republicanos han cerrado filas para convertirlo en su abanderado por tercera vez consecutiva.

Sin embargo, Haley no emitió ningún mensaje derrotista: “La carrera está lejos de terminar”, dijo.

Haley felicita a Trump por su triunfo: “Se lo ha ganado”

La ex gobernadora de Carolina del Sur y ex embajadora ante Naciones Unidas Nikki Haley felicitó al ex presidente Donald Trump por su proyectada victoria en las primarias de New Hampshire, pero no dio su propia carrera electoral por terminada.

Por su parte, el ex mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, celebró su victoria y se proyectó ya como el candidato elegido de cara a las elecciones de noviembre. “Qué gran victoria”, dijo ante sus seguidores.

“New Hampshire es la primera (primaria) de la nación, pero no la última”, dijo Nikki en un discurso pronunciado poco después de que las principales cadenas del país dieran por vencedor a su único rival en esa contienda.

Haley comenzó esa alocución reconociendo su derrota: “Quiero felicitar a Donald Trump por su victoria esta noche. Se lo ha ganado y lo reconozco”.

Con el 31% escrutado en New Hampshire, Trump aventajaba con un 53.5% a Haley (45.5%).

“La carrera está lejos de terminar. Quedan decenas de Estados”, apuntó la ex embajadora ante la ONU, cuyo porcentaje de derrota en esta ocasión es menor de lo anticipado.

En New Hampshire se reparten sólo 22 delegados de los dos mil 429 que participarán en la Convención Nacional Republicana que nominará al candidato a la Casa Blanca.

Para Haley, que Trump venza entonces beneficiaría tanto al actual presidente, el demócrata Joe Biden, como a la vicepresidenta, Kamala Harris.

“Los republicanos han perdido con Donald Trump casi todas las elecciones. Perdimos el Senado. Perdimos la Cámara de Representantes. Perdimos la Casa Blanca. Perdimos en 2018, en 2020 y en 2022. El secreto peor guardado en política es lo mucho que los demócratas quieren competir contra Trump. Saben que es el único republicano del país al que Biden puede derrotar”, sostuvo.

La siguiente parada de este proceso será Nevada el 6 de febrero y el 24 de ese mismo mes en Carolina del Sur, el Estado natal de Haley, donde ella espera tomar impulso: “Acabamos de empezar”, añadió Haley en su discurso.

En los caucus de Iowa de la semana pasada, Trump quedó con un 51% de los votos, seguido por Ron DeSantis (21.2%), que ya se ha retirado. Haley sacó un 19.1 % y el empresario Vivek Ramaswamy, que también se retiró, un 7.7 por ciento.

Agencias

La candidata espera remontar en las siguientes paradas, especialmente en su Estado natal, Carolina del Sur. EFE

Biden gana las primarias demócratas sin figurar en las papeletas

El presidente estadounidense, Joe Biden, ganó ayer las primarias demócratas del Estado de New Hampshire, según apuntaron las proyecciones de los medios, pese a que no se había presentado oficialmente a las mismas.

El actual inquilino de la Casa Blanca apenas necesitó que se hubiera escrutado un 1% de los votos para que cadenas como NBC News y la Fox lo dieran como ganador de las mismas.

Estas primarias en New Hampshire están envueltas en una controversia técnica debido a la decisión del Partido Demócrata de romper con una tradición centenaria y dar inicio a su temporada electoral en Carolina del Sur el próximo 3 de febrero.

La ley de New Hampshire, no obstante, obliga a celebrar las “primeras” primarias en el país y como resultado se llevó igualmente a cabo la votación.

Aunque no será reconocida por el Comité Nacional Demócrata y el principal candidato, Joe Biden, estaba fuera de las papeletas, hubo una campaña para que los votantes escribieran su nombre en las mismas y conocer el alcance de esta actividad.

EFE

Ve al republicano como el virtual aspirante

La campaña a la reelección del presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó que el ex presidente Donald Trump tiene “prácticamente asegurada” la candidatura republicana después de ganar las primarias de New Hampshire.

“Los resultados de esta noche confirman que Donald Trump prácticamente se ha asegurado la nominación republicana”, afirmó en un comunicado la jefa de campaña de Biden, Julie Chávez Rodríguez, y dijo que el movimiento del ex presidente “ha completado su toma del Partido Republicano”.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos señaló a Trump como el responsable de que “la libertad esté en entredicho” desde un mitin de campaña en Manassas (Virginia) con el derecho al aborto como tema central. Que nadie se equivoque, el máximo responsable de quitar esta libertad (el aborto) en Estados Unidos es Donald Trump”, dijo ante el público entregado de un auditorio de la localidad, acompañado de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris.

Harris también arremetió contra Trump, a quien calificó como “el arquitecto de la actual crisis sanitaria”, en referencia al aborto, y ambos dirigentes advirtieron de que el republicano “no ha terminado” y que se enorgullece de las limitaciones conseguidas en este ámbito.

En junio de 2022, la mayoría conservadora del Tribunal Supremo de Estados Unidos -en el que Trump situó a tres jueces- eliminó la protección constitucional al aborto y desde entonces, decenas de estados gobernados por los republicanos han restringido o prohibido esta práctica.

Desde entonces, los demócratas han hecho del acceso al aborto un tema central de su campaña, ya que una gran mayoría de estadounidenses, incluido un porcentaje importante de republicanos, lo apoyan.

Según la base de datos de Abortion Finder, el acceso al aborto ha sido prohibido totalmente en 14 Estados.

El evento de Biden y Harris se celebró justo el día después del 51 aniversario del fallo Roe contra Wade de 1973, sentencia del Tribunal Supremo que despenalizó el aborto en los 50 Estados del país y que fue revertida en 2022.

Agencias

Canadá se prepara ante la posibilidad de su regreso

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció que Canadá ha empezado a prepararse para una eventual segunda presidencia de Donald Trump, posibilidad que admitió supone una cierta dosis de “incertidumbre” para las relaciones bilaterales.

A la conclusión de tres días de reuniones del Gobierno canadiense en Montreal, Trudeau anunció la formación de un “equipo”, dirigido por dos ministros así como la embajadora canadiense en Washington, Kirsten Hillman, para fortalecer las relaciones bilaterales de cara a las elecciones presidenciales estadounidenses.

“La estrategia reunirá expertos y líderes en los sectores empresarial, laboral y académico, junto con socios provinciales y territoriales, para profundizar las relaciones de Canadá con nuestro aliado más cercano”, señaló Trudeau en un comunicado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Trudeau reconoció que una segunda presidencia de Trump “representa una cierta dosis de incertidumbre”. Pero el primer ministro canadiense también señaló que siempre que se realizan elecciones en Estados Unidos se generan “desafíos” por lo que Canadá “va a estar lista para lidiar con lo que se presente” y defender los intereses de los canadienses.

El pasado 16 de enero, Trudeau advirtió que una segunda presidencia de Trump supondría un “paso atrás” para Estados Unidos y que haría la vida más difícil para Canadá. El primer ministro tuvo graves roces con Trump mientras este ocupó la Casa Blanca.

EFE

CT