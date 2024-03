Después de haber fijado su hoja de ruta ante el Congreso, el presidente estadounidense, Joe Biden, se dirigió ayer a otra audiencia crucial para su candidatura: la base ciudadana que le intentará ayudar con sus votos y su colaboración a mantenerse en la Casa Blanca.

En el gimnasio de la escuela Strath Haven de Wallingford, en las afueras de Filadelfia y en un Estado, Pensilvania, considerado clave a la hora de decidir hacia dónde se decantará la balanza en las elecciones de noviembre, Biden se presentó ante un público entregado acompañado de su mujer, Jill.

“Nuestros derechos realmente están en juego. Trump está intentando arrebatarnos nuestra libertad. Pero adivinen qué: no se lo permitiremos”, sostuvo el mandatario alertando del riesgo que podría suponer que el ex presidente republicano le tome el relevo.

Jill Biden coincidió en que “Trump es un peligro para las mujeres, para las familias y para el país”, y subrayó que su marido no solo es “la persona correcta para el cargo”, sino también “la única”.

Vestido de forma informal, con camisa y jersey, el discurso del presidente reiteró su compromiso en favor de la restauración del derecho al aborto o del control del precio de los medicamentos, pero recalcó que no todo está logrado.

Pensilvania inauguró con ese discurso una pequeña gira que hoy llevará a Biden a Georgia, a Nuevo Hampshire el lunes, a Wisconsin el miércoles y a Míchigan el viernes.

“El principio que guía a todo el equipo es que la única manera con la que venceremos en noviembre será ganándonos el voto de los estadounidenses y no solo pidiéndoselo”, había dicho a la prensa ayer el director de la campaña en estados clave, Dan Kanninen.

En el marco de ese despliegue que pisa el acelerador se ha anunciado una campaña publicitaria de 30 millones de dólares que durante las próximas seis semanas llevará el mensaje de Biden a los hogares a través de la televisión y las redes. Solo esta inversión supera a la efectuada en todo 2023.

Ese impulso electoral contempla igualmente la apertura de 100 oficinas y la contratación de al menos 350 personas en estados decisivos, así como reforzar la red de voluntarios que contribuyen a hacer circular entre la ciudadanía su estrategia.

EFE

Buscan un tercer candidato para la elección en EU

El movimiento No Labels (Sin Etiquetas), que plantea la idea de un tercer partido que compita en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, decidió postular un candidato presidencial para las elecciones de 2024 tras meses en los que ha sopesado el lanzamiento de una llamada “candidatura de unidad” y ha mantenido conversaciones con varios prospectos.

Los delegados votaron a favor de seguir adelante durante una convención en línea de 800 de ellos de todos los estados, dijo Mike Rawlings, ex alcalde de Dallas que está afiliado a No Labels.

No Labels no tenía previsto nombrar a sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia ayer. En su lugar, el grupo anunciará su proceso de selección de candidatos el 14 de marzo, dijo Rawlings en un comunicado.

“Aunque nos hemos reunido virtualmente, su emoción y su deseo de volver a unir a esta nación dividida han traspasado la pantalla”, dijo Rawlings, presidente de la convención sobre los delegados en una declaración escrita.

La decisión de seguir adelante se produce cuando varios posibles candidatos ya han rechazado la idea de postularse, entre ellos la ex embajadora ante la ONU Nikki Haley, que suspendió su campaña por la nominación presidencial republicana después de que el expresidente Donald Trump ganara por amplia mayoría en las primarias del Partido Republicano celebradas el Supermartes.

El ex gobernador de Maryland Larry Hogan había sopesado competir en las presidenciales bajo la bandera de No Labels, pero a fin de cuentas ha decidido buscar la nominación republicana al Senado de Estados Unidos por su Estado. El senador demócrata Joe Manchin, que se retira de Virginia Occidental, ha dicho que no se presentará a las presidenciales.

AP

CT