Domingo, 31 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Internacional

Internacional |

Detienen a otro presunto implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay

El detenido habría intervenido en la contratación del menor de 15 años que disparó contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

Por: EFE

Batallón Guardia Presidencial y féretro de Miguel Uribe Turbay. EFE/C. Ortega

Batallón Guardia Presidencial y féretro de Miguel Uribe Turbay. EFE/C. Ortega

Este sábado, la Fiscalía de Colombia realizó la captura en Bogotá de Harold Daniel Barragán Ovalle, quien ha sido señalado por presuntamente haber participado en la planeación de asesinato de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial que fue baleado pasado 7 de junio en la capital.

De acuerdo con la parte acusadora, Barragán habría intervenido en la contratación del menor de 15 años que disparó contra el congresista y que fue capturado en flagrancia minutos después del atentado.

El adolescente fue sancionado el pasado miércoles con siete años de privación de libertad en un centro especializado, la pena máxima que contempla en Colombia el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Te puede interesar: Irán llama "acción terrorista" al ataque de Israel que mató a altos cargos hutíes

El mayor general Carlos Fernando Triana, Director General de la Policía, señaló que Barragán, con más de diez años de historial criminal, habría participado desde la planeación hasta la ejecución del atentado perpetrado el pasado 7 de junio en el barrio Modelia.

Se trata del séptimo capturado dentro de la investigación, y será presentado ante un juez de control de garantías para la legalización de su captura y la imputación de cargos por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego agravado.

Uribe Turbay, de 39 años, era senador del partido de derechas Centro Democrático y se perfilaba como candidato presidencial para las elecciones de 2026. Gravemente herido en el ataque, falleció el 11 de agosto tras permanecer más de dos meses hospitalizado.

Mira esto: Israel confirma el asesinato de Abu Obeida, portavoz del brazo armado de Hamás

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, tipificó el crimen como magnicidio y aseguró que, además de los autores materiales ya procesados, las autoridades siguen tras la pista de los determinadores, sin descartar la participación de la disidencia de las FARC conocida como Segunda Marquetalia.

El asesinato de Uribe Turbay, el primer magnicidio de un aspirante presidencial en más de tres décadas, ha sacudido la campaña presidencial a menos de un año de las elecciones y reavivado los temores a que Colombia repita episodios de violencia política como los de 1990, cuando fueron asesinados Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro.

Lee también: Zelenski anuncia nuevos ataques para contrarrestar la ofensiva rusa

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB
 

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones