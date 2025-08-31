La natalidad en el mundo ha mostrado una tendencia a la baja en las últimas décadas.

Según datos de la organización World of Statistics, integrada por expertos en estadística, este fenómeno no solo afecta a países de primer mundo en Europa o Norteamérica, sino que también se ha extendido a Latinoamérica, donde las cifras confirman que cada vez menos familias piensan en tener más hijos.

¿Cuáles países tienen una baja tasa de natalidad en el mundo?

De acuerdo con el estudio, estos son los 10 países con las tasas de natalidad más bajas:

Corea del Sur — 86%

China — 81%

Tailandia — 79%

Japón — 77%

Brasil — 72%

Colombia — 70%

México — 70%

Polonia — 69%

Turquía — 68%

Rusia — 67%

¿Por qué en México hay una baja tasa de natalidad?

En el caso de México, aunque pareciera que la llegada de nuevos integrantes a las familias no ha disminuido, las estadísticas muestran lo contrario. En los últimos 70 años, la tasa de nacimientos se redujo en un 70%, lo que refleja un cambio significativo en la estructura poblacional.

Entre las principales razones destacan la falta de empleos y la inestabilidad económica, factores que influyen para que muchas familias retrasen la decisión de iniciar un proyecto de vida que contemple más hijos.

De acuerdo con el Inegi, en 2022 se contabilizaron 1 millón 891 mil 388 nacimientos en México, lo que significó una baja del 1.1% en comparación con 2021. Esta cifra equivale a casi la mitad de los nacimientos registrados en 2013, año en que se reportaron 2 millones 322 mil 755 alumbramientos.

Te puede interesar: Beca Rita Cetina: puntos clave de la inscripción en septiembre para evitar sorpresas

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS