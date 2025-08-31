La natalidad en el mundo ha mostrado una tendencia a la baja en las últimas décadas. Según datos de la organización World of Statistics, integrada por expertos en estadística, este fenómeno no solo afecta a países de primer mundo en Europa o Norteamérica, sino que también se ha extendido a Latinoamérica, donde las cifras confirman que cada vez menos familias piensan en tener más hijos.De acuerdo con el estudio, estos son los 10 países con las tasas de natalidad más bajas:En el caso de México, aunque pareciera que la llegada de nuevos integrantes a las familias no ha disminuido, las estadísticas muestran lo contrario. En los últimos 70 años, la tasa de nacimientos se redujo en un 70%, lo que refleja un cambio significativo en la estructura poblacional.Entre las principales razones destacan la falta de empleos y la inestabilidad económica, factores que influyen para que muchas familias retrasen la decisión de iniciar un proyecto de vida que contemple más hijos.De acuerdo con el Inegi, en 2022 se contabilizaron 1 millón 891 mil 388 nacimientos en México, lo que significó una baja del 1.1% en comparación con 2021. Esta cifra equivale a casi la mitad de los nacimientos registrados en 2013, año en que se reportaron 2 millones 322 mil 755 alumbramientos.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *AS