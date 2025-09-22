El Barcelona encadenó su tercera victoria sin su estrella, Lamine Yamal, ante el Getafe, al que neutralizó en el primer tiempo con un doblete de Ferran Torres y sentenció en el segundo con un tanto de Dani Olmo, para sentenciar el marcador final de 3-0.

El equipo azulgrana sigue sin conocer la derrota en LaLiga EA Sports con un balance de 13 puntos de 15 posibles.

El menudo recinto ubicado en los aledaños de la Ciudad Deportiva Joan Gamper acogió por segunda vez en una semana un partido del primer equipo catalán. En esta ocasión el rival fue el Getafe de José Bordalás, que, tras sumar 9 puntos de 12 posibles, se presentaba en Sant Joan Despí con la intención de echarle un pulso a la historia y sumar su primera victoria como visitante ante el Barcelona.

El vigente campeón cerró una semana perfecta con un pleno de tres victorias y demostró que también puede ganar y jugar bien sin su estrella, Lamine Yamal, que se encuentra recuperándose de una lesión y hoy será uno de los protagonistas en la gala del Balón de Oro que se celebra en París.

