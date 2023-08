La colocación de boyas en la frontera de México con Estados Unidos es ilegal e inhumano, por lo que se debe buscar una solución conjunta, entre diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, y congresistas de ese país, señaló Alfredo Femat Bañuelos, legislador del Partido del Trabajo (PT), presidente de dicha comisión.

Anunció que buscará que en breve pueda realizarse una reunión interparlamentaria entre congresistas de ambas naciones, a fin de abordar el tema.

“La tarea es buscar soluciones de manera conjunta, mediante el diálogo, la cooperación y el entendimiento, a fin de atender el fenómeno migratorio con una visión de respeto a los derechos humanos”, dijo.

Calificó de deleznable e inhumana la actuación de las autoridades migratorias estadounidenses, que instalaron boyas en el Río Bravo, por mandato del gobernador de Texas, Greg Abbott.

Señaló que la instalación de boyas en el Río Bravo viola distintos tratados bilaterales en materia de agua, así como diversos tratados en materia de derechos humanos y protección migratoria; además de ser una acción absolutamente ilegal.

“Las políticas públicas no se construyen a partir del odio, la ignorancia y el racismo, sino desde la empatía, la inclusión y el bien común. México y Estados Unidos compartimos un espacio en común, así como aportaciones científicas, educativas y culturales que hoy se traducen también en una integración económica que representa cientos de miles de millones de dólares en beneficio de ambas partes”, detalló.

Autoridades de EU piden investigar muertes

Tras las muertes de dos personas alrededor del área de boyas instaladas en el Río Bravo por el Gobierno de Texas como medida antiinmigrante, entre ellas un hondureño de 20 años de edad, autoridades de Estados Unidos señalaron que las circunstancias “se deben investigar enteramente”.

Blas Nuñez-Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, expresó que el reporte de esta tragedia “es muy triste. Es vital que se gestione la protección fronteriza de manera segura y humana, que respete la dignidad de todo ser humano y a la vez mantenga nuestras comunidades seguras. Podemos hacer cumplir la ley y también tratar a los seres humanos con dignidad”, dijo Nuñez-Neto.

Ante el tema migratorio, el funcionario estadounidense mencionó que “nada ha cambiado en la frontera”, pues el Gobierno de esa nación sigue implementando la reglamentación que se anunció el 11 de mayo pasado por el fin del Título 42 y sus consecuencias fortalecidas para las personas que cruzan de manera ilegal.

AMLO arremete contra el gobernador de Texas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “muy inhumano” la colocación de boyas alambradas que colocó Texas en el Río Bravo contra la migración, tras encontrarse dos cuerpos sin vida alrededor del área.

En su conferencia mañanera de ayer, López Obrador reviró al Gobierno de Texas, a cargo de Greg Abbott, dijo que si al Presidente de México le preocupa la vida humana “debería hacer su trabajo y asegurar la frontera”.

“No se puede debatir con quienes no tienen conocimiento de la condición humana, no saben del por qué de la migración, aunque lo sepan no les importa, ellos actúan de manera inhumana y en forma inmoral”, dijo el Mandatario.

CT