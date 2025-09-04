Te hablo Venezuela para que escuches México.  

Confirmé mis sospechas. No hay precedentes del ataque letal de Estados Unidos a una lancha rápida venezolana que presuntamente transportaba droga en aguas del Caribe Sur.

Se trató de un navío operado supuestamente por Tren de Aragua, una banda venezolana transnacional designada como terrorista por Trump al iniciar su gestión.

Este fue el mensaje de Trump tras compartir el video del bombazo:

“El ataque se produjo mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos. El ataque se saldó con la muerte de 11 terroristas”.

Fue una advertencia para “cualquiera que esté pensando en introducir drogas en los Estados Unidos de América”.

Entre los ocho entes designados por Trump como terroristas en febrero pasado están seis cárteles mexicanos: Sinaloa, Nueva Generación, Noreste, Nueva Familia de Michoacán, Cárteles Unidos y el del Golfo, así como las bandas trasnacionales Tren de Aragua de Venezuela y la MS-13, una pandilla salvadoreña radicada en Estados Unidos.

La etiqueta de “terrorista” amplía el arsenal legal y militar a disposición del Presidente para combatir a los cárteles.

En resumen, se pasa de un enfoque civil -en donde el combate está a cargo de agencias como la DEA y el FBI- a una competencia directa del Departamento de Defensa pues ahora se combaten “grupos terroristas”.

Lo que hizo Trump fue acto deliberado de liquidación y no un intento de abordaje y captura como solía ocurrir.

No cabe duda. Estamos frente a una nueva doctrina de seguridad de Estados Unidos ante los cárteles en donde el papel militar será clave.

El ataque a la embarcación venezolana es una respuesta militar directa sin necesidad de la anuencia o cooperación de un país como México o Venezuela.

Diarios estadounidenses destacaron el hecho como el primer caso en que la Casa Blanca ordena eliminar militarmente el envío ilegal de drogas procedentes de América Latina.

Que el ataque haya ocurrido justo un día antes de la visita a México de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, genera una presión adicional a la Presidenta Sheinbaum frente a las exigencias del vecino del Norte en materia de seguridad.

Del combate letal al narcotráfico marítimo a la intervención directa en territorio extranjero hay poca distancia.

Te hablo Venezuela para que escuches México.

jonathan.lomeli@informador.com.mx