Víctimas de Epstein exigen al Congreso 'transparencia' y publicar 'todos' los documentos

Sobrevivientes del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein exigieron este miércoles “transparencia” al Congreso de Estados Unidos y promovieron una iniciativa legislativa para presionar al Departamento de Justicia a publicar todos los documentos relacionados con el caso.

Este martes, la Cámara de Representantes compartió más de 33 mil páginas de documentos sobre el agresor , pero la mayoría estaban censurados o ya se habían hecho públicos anteriormente, según señalaron los legisladores Ro Khanna y Thomas Massie en una rueda de prensa junto a las víctimas.

Mantente informado: Muere mexicano custiodado por autoridades migratorias en EU

"Hay algo podrido en Washington", dijo Khanna, demócrata de la Cámara de Representantes, "menos de un 1% de los documentos (relacionados con Epstein) se han publicado".

El legislador está liderando una iniciativa para forzar una votación que pida al Departamento de Justicia publicar más material y, hasta ahora, aseguró, solo le hacen falta dos firmas más.

Todos los 212 congresistas demócratas y cuatro republicanos de la Cámara Baja, incluyendo a Massie, han dado su apoyo, indicó Khanna.

El republicano, por su parte, criticó directamente al Departamento de Justicia, liderado por la exfiscal de Florida y aliada cercana del presidente Donald Trump, Pam Bondi.

"La élite de Washington le está pidiendo al público que crea algo que no es creíble: que dos personas generaron cientos de víctimas, que actuaron solas y que el Departamento de Justicia no tiene idea de quién más pudo estar involucrado", indicó el legislador.

A su vez, criticó al comité de supervisión del Congreso, que ha estado liderado la pesquisa sobre el caso Epstein, asegurando que están dejando que el DOJ "filtre toda la información que entrega".

Las víctimas del agresor, que falleció por suicidio en una cárcel de Manhattan en 2019, criticaron también el acercamiento que el Gobierno Trump ha tenido con Ghislaine Maxwell, su pareja y cómplice, quien está condenada a 20 años de prisión.

Maxwell fue traslada desde una prisión de máxima seguridad en Florida a una cárcel en Texas, después de haberse reunido con el vicefiscal general de Estados Unidos.

La cómplice de Epstein, acusada de reclutar a las víctimas, también pidió al Supremo de Estados Unidos que revisara su condena y al presidente Trump que le condenara un perdón presidencial.

Trump fue amigo de Epstein durante los años 80 y 90 y el vínculo entre ambos ha sido puesto en tela de juicio en los últimos meses, después de que varios reportes en el diario The Wall Street Journal revelaran que eran más cercanos de lo que el presidente ha reconocido.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP