En el mundo trabajan unos 152 millones de niños, según la OIT

Unos 152 millones de niños son víctimas del trabajo infantil y de ellos unos 73 millones realizan trabajos peligrosos, afirmó este martes en Buenos Aires el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder.

"Todavía hay 152 millones de niños y niñas víctimas del trabajo infantil, es decir, casi uno de cada 10 en el mundo. De ellos, casi la mitad realiza trabajos peligrosos", indicó Ryder al inaugurar la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil que se desarrolla hasta el jueves en Buenos Aires.

Según las cifras del organismo internacional unas 25 millones de personas son víctimas de trabajo forzoso en el mundo.

Las metas establecidas por las Naciones Unidas apuntan a poner fin al trabajo infantil de aquí a 2015 y al trabajo forzoso en 2030.

"Las metas no pueden ser más claras ni tampoco la incómoda realidad de que si no hacemos más y mejor, no lo vamos a conseguir", dijo Ryder.

La conferencia se desarrolla en el predio La Rural del barrio de Palermo de la capital Argentina donde representantes de 193 países debatirán sobre estrategias para enfrentar la problemática.

De acuerdo a los estudios de la OIT el trabajo infantil se concentra en un 71% en la agricultura, el 17% en el sector de servicios y el 12% en el sector industrial, especialmente en minería.

En cuanto a la prevalencia por regiones, uno de cada cinco niños trabaja en África, uno de cada 14 en la región Asia y Pacífico, uno de cada 19 en las Américas, uno de cada 25 en Europa y Asia Central y uno de cada 35 en los Estados Árabes.

