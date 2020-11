Elecciones USA 2020: Putin no felicitará a Biden hasta que triunfo sea oficial

El Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no es el único mandatario que ha decidido no felicitar a Joe Biden, un caso similar es el de su homólogo ruso Vladimir Putin quien no felicitará al virtual presidente electo de los Estados Unidos (EU), hasta que unos problemas jurídicos en torno a las elecciones estadounidenses se resuelvan y el resultado sea oficial, según anunció este lunes el Kremlin.

El equipo de campaña del presidente Donald Trump ha prometido presentar recursos jurídicos en los próximos días y se ha negado a aceptar la derrota, al tiempo que afirmó que había ocurrido un fraude electoral a gran escala, sin ofrecer pruebas.

Cuando Trump ganó en 2016, Putin lo felicitó rápidamente, pero la rival de Trump en esos comicios, Hillary Clinton, también admitió su derrota el día después de las elecciones.

Dmitry Peskov, portavoz de Putin, comentó a los reporteros el lunes que este año es diferente.

"Obviamente, pueden ver ciertos procedimientos legales que ocurrirán, que fueron anunciados por el presidente en funciones, por lo tanto esta situación es diferente, así que consideramos que es correcto esperar al anuncio oficial", dijo.

AMLO y otros mandatarios mundiales no felicitan a Biden

Putin es uno de un puñado de mandatarios que no se han pronunciado respecto a la victoria de Biden, que fue declarada por varios medios de comunicación importantes el sábado.

Los mandatarios de China, Brasil y Turquía también se han esperado para ofrecer sus felicitaciones. Y el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador igual dijo que esperaría a comentar al respecto hasta que se resuelvan los problemas jurídicos.

AMLO rechazó tener algún tipo de diferencia con Joe Biden, virtual ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos (EU), a pesar de no felicitarlo oficialmente por su triunfo, y reiteró que esperará a que las autoridades de aquel país den la victoria definitiva al demócrata para felicitarlo.

López Obrador recalcó que esperar para dar un pronunciamiento sobre los comicios no significa que esté pensando en que existió un fraude. "Eso le toca a las autoridades competentes ¿Por qué no esperar? ¿Cuál es la prisa?", dijo.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Wang Wenbin, ofreció una explicación similar de la razón por la que el presidente Xi Jinping ha permanecido en silencio.

"Entendemos que el resultado de las elecciones presidenciales será determinado siguiendo las leyes y procedimientos de Estados Unidos", comentó.

Por su parte, Peskov señaló que cuando llegue el momento, se produciría un mensaje de felicitación por parte de Putin con todo el protocolo debido.

"Les recuerdo que Vladimir Putin dijo más de una vez que respetará cualquier elección del pueblo estadounidense, y estará listo para trabajar con cualquier presidente elegido de Estados Unidos", puntualizó.

OA