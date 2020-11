Elecciones USA 2020: Donald Trump asegura que esto "está lejos de terminar"; tomará acción legal

A pesar de que todas las proyecciones dan como ganador de la elección al demócrata Joe Biden, el actual presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump se niega a concederle el triunfo a su oponente y en su lugar, anuncia que tomará acción legal para retar la elección, sin especificar cuál será.

"Nuestra campaña comenzará a procesar nuestro caso en los tribunales"

En un comunicado, Trump informó que "nuestra campaña comenzará a procesar nuestro caso en los tribunales para garantizar que las leyes electorales se cumplan plenamente y que el ganador legítimo ocupe el lugar".

Mientras que en varias partes del país la gente celebra la elección de Biden, que alcanzó 273 votos esta mañana al ganar en su natal estado de Pensilvania, el equipo de Donald Trump celebra una conferencia de prensa en donde presentan a varios testigos que aseguran que no se les permitió estar presentes como representantes del republicando en el conteo de las boletas.

En las últimas semanas, Trump ha alegado, sin evidencia, un fraude y una mala conducta generalizados en las elecciones.

Este es el comunicado completo de Donald Trump:

"Todos sabemos por qué, de manera falsa, Joe Biden se apresura a posar como el ganador y por qué todos sus aliados de la prensa están tratando de ayudarlo: no quieren que se exponga la verdad.

El hecho es que esta elección está lejos de terminar. Joe Biden no ha sido certificado como el ganador en ninguno de los estados, mucho menos en ninguno de los más competidos y que se dirigen a un recuento obligatorio, o en estados donde nuestra campaña tiene retos perfectamente válidos y legales que podrían determinar al ganador. En Pensilvania, por ejemplo, nuestros observadores legales no fueron permitidos el acceso a la supervisión del conteo de boletas. Los votos legales deciden quién será el presidente, no los medios.

A partir del lunes, nuestra campaña comenzará a presentar nuestro caso en la corte para asegurarnos de que las leyes electorales se cumplan y que el ganador sea quien ocupe el lugar. El pueblo americano tiene derecho a una elección honesta: eso significa contar todas las boletas legales y ninguna de las ilegales. Este es el único medio para asegurarnos de que el pueblo tenga completa confianza en nuestra elección. Continúa sorprendiendo que la campaña de Biden se niegue a aceptar estos principios básicos y quieren que cuenten boletas fraudulentas, manipuladas o que vienen de votantes que ya fallecieron. Solo un partido involucrado en malas acciones obligaría a los observadores a permanecer afuera de los conteos y luego los bloquearía en la corte.

Entonces, qué está escondiendo Biden? No descansaré hasta que el pueblo americano tenga el conteo de votos honesto que merece y que nuestra democracia demanda.

Presidente Donald J. Trump".

NR