El príncipe Felipe yacerá en el castillo de Windsor hasta su funeral

El cuerpo del príncipe Felipe de Edimburgo, fallecido este viernes a los 99 años, "descansará" en el castillo de Windsor, la residencia de la familia real cerca de Londres, hasta que se celebre su funeral en la adyacente capilla de San Jorge, informó hoy la institución heráldica College of Arms.

Esta entidad, fundada en 1484 e integrada por miembros de la institución monárquica, indicó en un comunicado que la fecha y los detalles de la ceremonia, que podría tardar varios días, serán difundidos a su debido tiempo por el palacio de Buckingham, la residencia oficial en Londres de la reina Isabel II.

College of Arms subraya que, debido a la pandemia, se pide a la ciudadanía que "no asista o participe en ningún evento" relacionado con el funeral o entierro, un llamamiento secundado por el gobierno, que requiere que no se depositen ofrendas de flores enfrente de los palacios.

Como ya se sabía, el funeral no será de Estado y no estará precedido de un velatorio público, sino que Felipe será velado en privado en el castillo de Windsor en línea con "la tradición" para un miembro de su rango y "con sus deseos".

La institución heráldica, que vela por el protocolo, indica también que las banderas deben ondear a media asta desde ahora hasta las 08:00 de la mañana del día después del funeral, y todas las banderas no oficiales deben retirarse o ser sustituidas por la británica o las regionales.

El ministerio de Cultura extendió estas instrucciones a los organismos gubernamentales dentro y fuera del Reino Unido y ha advertido de que deberán retirar las banderas no oficiales, como la de LGTB+.

College of Arms precisa en su nota que los títulos del príncipe Felipe serán heredados por el príncipe Carlos, su primogénito y segundo en la línea de sucesión al trono.

La abadía de Westminster, donde Felipe se casó con la entonces princesa Isabel el 20 de noviembre de 1947 y celebró posteriores aniversarios, ha anunciado que tocará 99 campanadas (una cada 60 segundos) a partir de las 17:00 horas GMT de este viernes en tributo al fallecido.

