El poder de una idea

Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad. Albert Einstein

El 15 de Abril se celebrará internacionalmente el Día de las Buenas Acciones “Good Deeds Day”, durante el cual organizaciones no lucrativas, empresas, instituciones públicas y ciudadanos de todo el mundo se dedicarán a promover el voluntariado de las maneras más diversas y creativas.

Pero ¿Cómo y para qué se homologó este día a nivel internacional? En 2007 la filántropa y mujer de negocios Shari Arison impulsó en Israel esta iniciativa a través de la organización Rauch Tova, con la finalidad de invitar a la reflexión sobre lo que significa relacionarse con los demás a través de las buenas acciones.

Una idea que en su primer año logró reunir a más de 7,000 voluntarios en Israel, hoy en día motiva a millones de personas de todo el mundo a sumarse a este movimiento realizando acciones varias impulsadas por la misma sustancia; empatía y solidaridad.

El potencial de esta celebración es para el mundo, y particularmente para México, una oportunidad de reestructurar el tejido social a partir de la autocrítica y la generación de conciencia sobre el rol que tenemos en la sociedad.

Así como hay fechas que promueven las misiones religiosas, la convivencia familiar o la celebración de algún gremio en particular, incorporar la práctica del voluntariado al imaginario colectivo internacional puede traer efectos exponenciales inmensurables que son necesarios para hacer frente a la crisis multidimensional que atravesamos como especie.

Es necesario desmitificar la actividad del voluntario como una acción casi canónica para comprender que los pocos o muchos privilegios que gozamos son, en gran medida, tomados de la sociedad. Utilizar una porción de nuestro tiempo y energía para devolver algo de ello se puede entender como una acción de agradecimiento, reciprocidad, equilibrio e incluso responsabilidad hacia nuestra comunidad.

¿Qué estoy haciendo yo por los demás y por qué?

Arturo Castillo Ramos

ECOS DEL DEBATE

“La importancia del voluntariado en México”

El voluntariado es la contribución o el apoyo alguna causa, el voluntario es aquel que tiene un compromiso con la sociedad y que libremente busca un mejoramiento comunitario. En México existen un sinfín de organizaciones que necesitan de estos voluntarios. Debemos darle importancia al comprender el beneficio de esta participación para poder promover y difundir la cultura del voluntariado adecuadamente. El voluntariado no es solamente contribuir con nuestro talento o tiempo, es un compromiso personal para poder lograr un desarrollo integral óptimo de la sociedad.

Rosa Rocha, Asesora de Debate en Mar Adentro de México.

El voluntariado es una cultura que debe hacerse cada día más fuerte en el sector juvenil. No es exclusiva de los jóvenes pero si un grupo de jóvenes lo hace, seguramente va a contagiar a otros para poder hacerlo. El voluntariado es vital para que se sigan haciendo acciones a nuestro alrededor y así poder aportar un poquito (o un mucho) a nuestro país.

Manuel Romo, Relacionista Público y productor de eventos.

COMPARTE

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Un trabajo de largo plazo

Desde tu propia perspectiva, ¿Quién es Rosy Álvarez?

Rosy Álvarez es una mujer apasionada por la vida, el desarrollo humano y social, y el voluntariado como experiencia formativa para abrir consciencias.

¿Cuándo nació en ti o cuándo descubriste esta vocación por el voluntariado?

Desde pequeña, fui formada en una familia con alta sensibilidad hacia los grupos misoneros católicos, de voluntariado y acciones altruistas, grupos scouts y de formación en valores.

A los 12 años, mi colegio nos invita a mi familia y a mí a participar en las Mega Misiones de Semana Santa, para compartir la Semana Mayor con la comunidad de Amatitán, Jalisco y es ahí donde comienza un proceso de 3 años de visitas mensuales a la comunidad para seguimiento médico, psicológico y espiritual. En esos 3 años descubrí la plenitud y gozo que genera el servicio a los demás.

¿Cuál o cuáles son los obstáculos o retos más grandes con los que te has enfrentado?

El sector no lucrativo y de responsabilidad social en México, desde mi perspectiva, apenas está en pañales. Es difícil encontrar personas y empresas conscientes de la importancia de migrar del asistencialismo y paternalismo hacia el desarrollo sustentable con medición de impacto.

Creo que es lógico, ya que estos últimos, difícilmente tienen resultados inmediatos y toman mucho más tiempo. Es decir, es más fácil y motivador para muchos organizar posadas a casas hogares un día en Navidad, que hacer un breve diagnóstico y tal vez apoyar un año con un huerto o ludoteca y programas educativos para los niños de la misma casa hogar.

Estoy consciente que así fuimos educados y que nuestra inclinación es a resultados express y que no no tomen mucho de nuestro tiempo, en vez de resultados a largo plazo, sostenibles en el tiempo y con un análisis y diagnóstico previo. Pero para mí, creo que ha sido uno de mis mayores retos: la falta de esa consciencia en México.

Con la experiencia que tienes actualmente, ¿Qué le dirías a tu “yo” del pasado cuando inició con todo esto? ¿Qué te hubiera ayudado saber en ese momento?

Tal vez me hubiera ayudado un buen mentor/ coach, con mucha experiencia en el tema que me guiara y aconsejara para evitar lecciones que me tomaron mucho tiempo descifrar.

¿Cuál es el aprendizaje que te ha marcado más?

Muchos aprendizajes, pero uno de los más recientes es: la sinergia es real (1+1=3) cuando se logra sumar voluntades apasionadas por la misma causa y cada uno aporta su parte.

Un segundo que sigo meditando es: la importancia de estar en el lugar correcto y en el timming correcto y estar preparado para las oportunidades, ser paciente en el camino.

¿Dónde te ves en cinco años?

Me encantaría decir que aquí en Jalisco, México, donde comenzó todo, para seguir aportando mi cariño, tiempo y talento para la formación de jóvenes y empresas en temas de acción y voluntariado social y acortar las brechas sociales, sin embargo, si las condiciones no necesarias no se dan, estoy abierta a seguir creciendo este proyecto en otro continente donde sí hay inversión y valor pro el desarrollo social y la formación en valores, mientras México empieza a darle importancia a estos temas.

Por último: Un mensaje que te gustaría darle a los jóvenes de la comunidad de Mar Adentro

1- Que sigan sus sueños y su corazón con el guía o mentor correcto.

2- Que se permitan conocer el mundo de la generosidad y el trabajo pro-bono ya que tenemos una responsabilidad personal (hipoteca social) de devolver a la vida/ sociedad lo que hemos recibido para dejar un mundo mejor de cómo lo encontramos.

PERFIL

Rosy Álvarez del Castillo

Rosy Álvarez del Castillo ha trabajado como Consultor Social para empresas y organismos de la sociedad civil en temas de Responsabilidad Social Empresarial, Desarrollo Institucional y Relaciones Públicas. Actualmente es la Coordinadora Nacional de Good Deeds Day, México.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Día de las Buenas Acciones

El Día de las Buenas Acciones comenzó en 2007, por a la empresaria y filántropa Shari Arison y fue lanzado y organizado por Ruach Tova (ONG), parte de la Ted Arison Family Foundation, la rama filantrópica del Grupo Arison.

Desde su lanzamiento, esta tradición anual ha crecido de 7000 participantes ese año en Israel a casi un millón en 2015. Tras realizarse de forma global en 2011 en 10 ciudades del mundo, incluyendo muchas en Estados Unidos, el Día de las Buenas Acciones une a millones de personas en todo el planeta. En 2012, llegamos a Europa y nos asociamos con MTV Global en una campaña de seis semanas en sus plataformas en internet y televisión, lo que permitió difundir nuestro mensaje a 24 millones de espectadores en todo el mundo. En 2013, 16 mil voluntarios de 50 países formaron parte de cientos de proyectos, incluyendo un lanzamiento con ABC Network en Nueva York. Luego, el Día de las Buenas Acciones duplicó su alcance en 2014, asociándose por segundo año consecutivo con ABC Network Nueva York, y colaborando con organizaciones voluntarias líderes como parte de una campaña a gran escala, que involucró televisión, radio y redes sociales. Medio millón de personas participaron en Israel y otras 35 mil en el resto del mundo.

Actualmente, en México son muchas las asociaciones que reúnen esfuerzos para promover las acciones de voluntariado. Un ejemplo en nuestra ciudad es Go Share México, un colectivo que busca acercar a jóvenes con interés en hacer voluntariado y pasión por la ayuda humanitaria a la información necesaria para lograr cambios sociales en comunidades a nivel local y global.

Diez notas positivas

1. Nombran “Huésped Distinguido del Estado de Jalisco” a Sophia, la robot con inteligencia artificial.

2. Involucran a los niños en la innovación en robótica mediante “Talent Kids”.

3. La novela mexicana “La transmigración de los cuerpos” ha sido seleccionada como una de las nueve aspirantes para el Premio Literario de Dublín.

4. Cine mexicano, presente en el Festival de Cine Latino de Rabat.

5. Crean pulsera para la localización y rescate de tribulaciones de embarcaciones.

6. En Guadalajara inician con el protocolo de celulas madre como tratamiento para lesiones de hombro.

7. Diseñan sistema que puede extraer agua del aire.

8. Alumnos mexicanos crean un parche contra el asma.

9. Olimpiadas industriales Hannover Messe contarán con la participación de 100 empresas mexicanas.

10. Buscan ayudar a niños con hemofilia mediante el desarrollo de una app gratuita.

Mar adentro propone

Para leer…

“Hipoteca Social”, Autor: David Noel Ramírez Padilla

Para conocer…

El domingo 15 de abril se celebrará el Día de las Buenas Acciones en Guadalajara. El lugar será en la Minerva de 9:00 a 2:00 de la tarde y contará con un concierto y una feria del voluntariado que pretende acercar a la gente a las buenas acciones (evento abierto a todo tipo de público).

Para saber...

El Día de las Buenas Acciones más grande hasta ahora fue el día 2 de abril de 2017. Participaron alrededor de 2.500.000 personas de 93 países que colaboraron en 20 mil proyectos, lo que significó más de 4 millones de horas de servicio.