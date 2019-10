El misterioso petróleo que mancha playas de Brasil

Enorme mancha de óleo na praia da Coroa do Meio, em Aracaju, capital de Sergipe.



No vídeo, é possível ver funcionários da limpeza urbana da cidade tentando pegar um pouco do óleo, que é espesso e denso. Na praia dos artistas apareceram também manchas menores na areia. pic.twitter.com/QwF0GafwyF