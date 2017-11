EU aplica nuevas sanciones a Norcorea y empresas chinas

Estados Unidos anunció este martes nuevas sanciones económicas contra 13 empresas o entidades de Corea del Norte y chinas que hacen negocios con Pyongyang.

El anuncio del Departamento del Tesoro se produce un día después que Washington incluyera a Corea del Norte en su lista de países patrocinadores del terrorismo y advirtiera de nuevas medidas contra su programa nuclear.

Las sanciones aprobadas el martes están centradas principalmente contra empresas "que comercian con Corea del Norte por montos acumulados que alcanzan centenares de millones de dólares", anunció el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, en un comunicado.

"También sancionamos compañías de embarque y transporte, así como sus buques, que facilitan el comercio de Corea del Norte y sus maniobras engañosas", agregó.

Integran la lista cuatro empresas chinas así como el propietario, también chino, de una de ellas.

Se trata de Dandong Kehua Economy & Trade Co. Ltd, de Dandong Xianghe Trading Co. Ltd, y de Dandong Hongda Trade Co. Ltd, especializadas en la importación y exportación de laptops y minerales, y de Sun Sidong y su empresa Dandong Dongyuan Industrial Co. Ltd, que exportaría a Corea del Norte, entre otros, vehículos a motor o "artículos asociados a reactores nucleares", según el Tesoro.

El presidente Donald Trump anunció el lunes la inclusión de Corea del Norte en la lista de países que patrocinan el terrorismo, en un nuevo paso para fortalecer el aislamiento internacional del gobierno de Pyongyang.

La inclusión de Corea del Norte en la controvertida nómina estadounidense representa la adopción de nuevas sanciones en "apoyo de nuestra campaña de presión máxima para aislar a ese régimen asesino", adelantó el mandatario.

