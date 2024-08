En Tulsa, Oklahoma, en Estados Unidos, se registró un incendio dentro de una vivienda. Este suceso fue provocado por un perro tras morder una batería de iones de litio.

El momento puede ser apreciado en un video captado por una cámara de seguridad, compartido por el Departamento de Bomberos de Tulsa en redes sociales. Las autoridades manifestaron los riesgos que implica el uso de estos dispositivos.

El objetivo de difundir la escena es advertir a los ciudadanos sobre los riesgos generales de baterías con este material, sobre todo a los que cuentan con mascotas.

Perito provoca incendio en casa

Las imágenes muestran a las tres mascotas del hogar, dos perros y un gato. Estos se ubican en la sala de estar. Uno de los perros juega con una batería de litio. Al morder el dispositivo, el perro desencadenó una explosión que encendió un fuego en la vivienda.

 

Por lo anterior, todas las mascotas lograron escapar sin lesiones gracias a una puerta para perros, evitando así un desastre mayor.

Andy Little, portavoz del Departamento de Bomberos de Tulsa, advirtió por medio de la televisora local "News On 6" que el resultado podría haber sido más grave si no hubiera sido por la rápida evacuación.

El video del incidente, con una duración de poco más de un minuto, ha sido compartido para advertir a otros dueños de mascotas sobre los peligros potenciales de las baterías de iones de litio.

No te pierdas: Kamala define a su compañero de boleta

Recomendaciones sobre las baterías de iones de litio

El Departamento de Bomberos de Tulsa recomienda revisar las pautas de seguridad para el uso de baterías de iones de litio. Entre las recomendaciones se incluyen el uso de cargadores aprobados, mantener las baterías fuera del alcance de niños y mascotas, y evitar la sobrecarga de los dispositivos.

Además, se debe prestar atención a cualquier daño físico en las baterías, como abolladuras o fugas, y desecharlas de manera segura si es necesario.

La Agencia Nacional de Protección contra Incendios estadounidense también ha emitido directrices similares, enfatizando la importancia de utilizar únicamente equipos de carga certificados y desechar las baterías dañadas para prevenir posibles incidentes.

MB

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp